Minister Endy Croes: A ILUMINA BESTUURSKANTOOR COMO MUESTRA DI APOYO INCONDICIONAL Y PA CREA CONSCIENTISACION PA BREAST CANCER

Mi a pasa aden y ta pasando aden cu mi kerida esposa y sigur no ta algo facil.

ORANJESTAD:13 di october, ta Dia di Conscientisacion di Metastatic Breast Cancer (MBC). En conexion cu e fecha aki a tuma luga un ceremonia dilanti Bestuurskantoor. Presente na e ocasion aki tabata Minister Endy Croes hunto cu colega Minister Geoffrey Wever, presidente di Mary Joan Foundation Sr. Jose Tromp, Sra. Haydee Nadall vice presidente di Mary Joan Foundation, famia- y amiganan di Myandra den feliz memoria. Manera ta conoci, october ta e luna cu nos ta para keto na cancer di pecho. Un malesa cu ta afecta hopi hende muhe y algun hende homber rond mundo y sigur na Aruba. Cancer no ta discrimina e por bati na porta di cualkier persona na e momento mas inespera. Cancer por ta hopi cruel y por tin consecuencianan hopi grandi no solamente pa e persona cu tin cancer, pero pa henter su famia. Minister Endy Croes a expresa; ami a pasa aden y ta pasando aden cu mi kerida esposa y sigur no ta algo facil. E luna aki nos ta enfoca mas riba cancer di pecho y di experencia mi por bisa cu si e wordo detecta tempran e efectonan riba abo y riba bo famia ta hopi menos. P’esey, Gobierno di Aruba ta uni na e yamada na tur hende muhe di 18 aña bay ariba pa ta consciente y tuma e pasonan di prevencion. Control ta di vital importancia. Cancer di pecho ta un di e formanan di cancer cu por wordo detecta hopi tempran. Aki na Aruba nos tin un sistema hopi bon di salud di con por dectecta cancer di pecho na un manera hopi mas tempran. Door di haci test via bo doctor di cas, HOH of via Stichting BOB. Awe, den nomber di Gobierno di Aruba mi kier gradici y felicita tur esnan cu den e luna aki ta pone atencion riba e tema importante aki, instancianan manera; Mary Joan Foundation, Koningin Wilhelmina Kankerfonds, Stichting BOB y Mammo poli na HOH. Tur instancia y persona cu ta lucha den esaki hunto nos por combati e efectonan di cancer di pecho na un miho forma. Awe, 13 di october ta e dia di conscientisacion di Metastatic Breast Cancer. Cancer cu ta den un fase mas avansa. Gobierno di Aruba ta uni su mes cu mundo henter y ta ilumina Bestuurskantoor cu e luznan color cu ta indentifica Metastatic Breast Cancer; teal, berde y roos cu ta significa fe, speranza y amor. Metastatic Breast Cancer ta e cancer di pecho cu a plama den e curpa y cu ta na e fase 4. Un causa sosteni sigur pa nos Prome Minister Evelyn Wever – Croes. Na Aruba nos tin pashent cu ta pasando den hopi dificultad y ta luchando cu hopi curashi y determinacion. Na tur nos conciudadanonan cu ta luchando cu e malesa di cancer na Aruba nos ta cu boso den pensamento y oracion. No lubida cu boso ta rondona di famia y amigonan cu ta stima y ta sostene boso den e trayecto dificil aki. Pa boso awe Gobierno di Aruba ta uni na e conscientisacion aki pa nos pone extra atencion pa hende muhe cuida nan salud y p’esey awe nos ta ilumina Bestuurskantoor como muestra di apoyo incondicional y conscientisacion na henter comunidad.