MINISTER ENDY CROES A ATENDE E STUDENT ATHLETE SEMINAR 2023 Coachnan renombra a duna informacion valioso pa studiantenan cu tin e meta pa continua cu nan estudio y hunga baseball na Merca.

ORANJESTAD: Diasabra mainta, Minister Endy Croes a presencia e sesion di Baseball in the USA – What you need to know” cu a tuma luga na Universidad di Aruba. Un sesion educativo y interactivo specialmente pa e studiante – atletanan entre 12 y 17 aña cu tin e meta pa continua cu nan estudio y hunga baseball na Merca. E seminario ta un colaboracion entre EducationUSA, UStudy y USA Baseball. E mainta di informativo a inicia cu e sesion di Sra. Jo-Anne Croes, Student-Athlete Adviser di EducationUSA, unda a introduci kico ta e posibilidad- y recursonan cu tin na Aruba pa nos studiante-atletanan. Minister Endy Croes a hiba palabra na e ocasion aki. UStudy educational and athletics adviser, Sra. Marina Meijer comparti informacion relevante tocante con pa scoge un institucion, e proceso di aplicacion y fondonan. Sr. Drew Briese, head baseball coach na Centre College a elabora ariba diferente punto cu un famia mester tene na cuenta si kier yega e nivel aki. Y lo comparti kico e como head coach ta busca den un studiante – atleta. Tin tres aspecto specifico cu mester enfoca riba dje cual ta: talento, cifra y character. Tur tres elemento ta di vital importancia, talento ta forma solamente un tercera parti. E cifranan na scol ta determina e cantidad di ayudo financiero cu un atleta por ricibi pa su estudio rebahando e gastonan y character ta locual ta lagabo sobresali riba un otro cu tin mesun nivel di talento y cifra.

Un seminario hopi interesante unda a brinda informacion na posibel alumno- mayor -y coachnan cu ta desea di continua cu nan estudio y hunga baseball na Merca. E seminario a continua riba e veldnan unda cu e coachnan di Merca a mira nos talentonan y desaroya nos coachnan pa bay un otro nivel. Pa conclui, Minister Endy Croes ta felicita Sra. Jo – Anne Croes y su ekipo cu a pa organisa un excelente seminario pa nos hobennan.