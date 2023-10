[VIDEO] Camara di seguridad a yuda entregador di mercancia recupera su tas cu parti di placa y documento horta for di truck di entrega

Diahuebs atardi a drenta informe di ladrionicia di un tas cu placa y documento for di un truck di entrega dilanti un negoshi den Oranjestad, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu mientras un entregador tabata entregando mercancia y aprovechando cu e entregador tabata su so un adicto ambulante a probecha di pasa man pa e tas di placa cu documentonan cu a keda laga atras den e truck. E adicto a coup su victima for di tempran y ora cu esaki a bay paden ela probecha di rek su curpa den e truck y a pasa man pa e tas di placa cu documento. Tur e movecionnan aki a ser capta pa e camaranan di seguridad. E adicto manera a haya su tesoro acana bay for di e sitio ocultando e evidencia. Pa ora e entregador a realisa ya tabata laat. Cu ayudo di e camaranan di seguridad di vigil;ancia a logra haya sa ta ken a horta e tas y e entregador a sali enbusca di dje y a hay’e. Mesora a yama polis y a bin gar’e pero a hay’e cu unicamente 100 Florin di e total di 363 Florin cu e tabata tin den e tas di e mercancianan cu ela entrega y e documentonan. Polis a bini y a detene e adicto ambulante y a pasa e caso pa recherche. Segun e adicto erla gasta mas di 260 Florin na droga y cu e no tin esaki mas.