[VIDEO] Chauffeur a bini mucho duro riba caminda muha, slip y subi rotonde dal borchi trafico kibra

Diasabra madruga a drenta informe di un accidente na e rotonde Paradera, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya no a encontra cu e chauffeur na e sitio. Investigacion haci na e sitio a indica cu e chauffeur biniendo for di pabao lo no a baha su velocidad na tempo y ora a bay brake a slip subi e rotonde dal borchi trafico kibra y raspa riba e palo di lus. E auto a keda cu basta daño material y e chauffeur no por a sigi core cun’e. Pa pone e doño di auto para responsabel pa e daño causa polis a confisca e vehiculo.