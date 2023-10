GRANDSLAM DI DOMINO DIASABRA AWOR!

Calabas/Kudawecha – Diasabra anochi 28 di october, cuminsando pa 8’or, e unico y mundialmente famoso Domino Square Garden lo presenta un berdadero grandslam den domino ora e famoso ekipo di Team Snor, bou guia di “El Padrino” Nelson “Snor” Perez, enfrenta e trabuconan picapiedranan di Ayo, nada menos Ayo Red Stones! Shonnan, pa basta tempo caba e bataya aki ta brouw den wea di steam, y e diasabra aki e valve lo bula blow off steam!

Aki ta hopi “appeltjes” tin “te schillen”! Ayo Red Stone ta un ekipo cu bo tin cu vigila di cerca cu varios drone pareu, ya cu si bo no let op ta ayooo y b’a haya un 6 pa 9! Asina’ki nos tin entendi durante un entrevista exclusivo cu “the Godfather himself”, Snor Perez. Segun Snor, Red Stone tin un mangashina di seña mas grandi c’un bapor di guera, y ta den un habri y cera di wowo ful e inventario di piedra den nan man a pasa p’e otro banda. Nos claro ta duna Red Stone e beneficio di duda, aunke cu varios rumor den “wandelgang” ta fluister cu ora wifi cay, Red Stone no por gana niun man! Shonnan, “the jury is out” y diasabra awor lo ta “D-Day” p’e caso peculiar aki.

Pues shonnan, keda pendiente pa diasabra awor 28 di october, cuminsando pa 8’or, p’e sambombaso di encuentro entre e rivalnan eterno di Team Snor y Ayo Red Stone. manera semper, entrada ta completamente gratis, y halftime ta patapata di snack completamente por nada cortesia di chef Han. No keda sin perde e encuentro tan anticipa aki, yega!