E Unico Resort Na Aruba Cu A Haya Reconocemento Top For Di Condé Nast Traveler Bucuti & Tara Beach Resort ta un ganador hunto cu Aruba den e categoria di Top 20 Islanan di Caribe

EAGLE BEACH, Aruba – Oct. 26, 2023 – E votonan a wordo conta y Condé Nast Traveler a honra Bucuti & Tara Beach Resort, Aruba, cu un prestigioso 2023 Readers’ Choice Award. Cada aña, e gigante di biahe global ta otorga su reconocimentonan prestigioso, cual ta representa un simbolo supremo y reconocemento di excelencia den e sector di biahe.

E aña aki, Bucuti & Tara a subi 9 puesto pa No. 28 riba e lista di 2023 Condé Nast Traveler Readers’ Choice Awards di Top 40 Resorts in The Caribbean Islands. E resort ta celebra su hogar, Aruba, cu tambe a gana un 2023 Condé Nast Traveler Readers’ Choice Award pa Top 20 Caribbean Islands.

“Nos ta increiblemente agradecido pa a ricibi tanto premio y honor e aña aki, incluyendo e Condé Nast Traveler 2023 Readers’ Choice Award unda huespedes y expertonan di biahe cu a bishita Bucuti & Tara Beach Resort ta compartiendo con nos experiencia unico di romanticismo, wellness y sostenibilidad ta exactamente e experiencia inigualabel y relahante cu nos ta promete,” ta comparti doño/CEO Ewald Biemans di Bucuti & Tara Beach Resort, Aruba.

Un historia di excelencia

E premionan anual di Condé Nast Traveler Readers’ Choice ta reconoce e mihor hotelnan, aerolineanan, paisnan, islanan y mas den mundo. Nan ta representa e experiencianan mas stima y keri den industria di biahe. E aña aki, 526,518 lector di Condé Nast Traveler a comparti nan experiencia di biahe den varios categorianan di hospitalidad. Nan experiencianan personal ta yuda asegura otro biaheronan di e dedicacion y servicio excepcional brinda pa e mihornan den mundo, incluyendo Bucuti & Tara. Condé Nast Traveler ta un di e compañianan di media mas renombra na mundo, creando y distribuyendo tur tipo di media actualmente, for di print, video y pelicula, digital, audio y social, pa mas cu un siglo.

E premionan di Readers’ Choice pa 2023 ta publica riba e website di Condé Nast Traveler na cntraveler.com/rca y ta ser celebra den e proximo edicion di November.

Un aña di reconocimentonan pa servicio superior na huesped y sostenibilidad

E premio nobo aki ta uni cu un multitud di reconocimentonan pa e resort. Huespedes y fanatico di Bucuti & Tara por ta sigur cu e experiencia na e resort ta sobresali riba tur e listanan. Desde cuminzamento di 2023, Bucuti & Tara ta Tripadvisor su No. 1 Hotel den Caribe y No. 18 Hotel den Mundo for di 1.5 mion di listadonan. Atrobe e resort a recibi un Gold Badge for di US News & World Report y ta un ganador aña tras aña di Travel + Leisure su World’s Best Award di T+L 500. BRIDES a nombra e resort romantico aki como e Mihor pa Romanticismo pa 2023. Elements restaurant, bao guia di Michelin-trained Executive Chef Alexander, recientemente a recibi un Tripadvisor 2023 Travelers’ Choice Award y a sigui su status cu Wine Spectator cu un 2023 Award of Excellence.

Bucuti & Tara Beach Resort ta sigui eleva e experiencia di biaheronan door di bira e miembro mas nobo di Regenerative Travel. Tambe e resort a cuminsa e aña como e ganador nacional di Energy Globe di e isla. Na Juni, Bucuti & Tara a wordo nombra como e prome ganador di e AHATA Impact Award pa Proteccion Ambiental, mientras tambe a recertifica como Travelife Gold. Mas recien, e resort a celebra cu a wordo recertifica como Carbon Neutral y ta keda e prome y unico hotel certifica Carbon Neutral den Caribe desde 2018.

Pa haya sa mas, bishita Bucuti.com

About Bucuti & Tara Beach Resort

Declara como e prome CarbonNeutral®️ Resort den Caribe na Augustus 2018, Bucuti & Tara Beach Resort ta un No. 1 Hotel den Caribe, No. 18 na Mundo riba TripAdvisor. Aruba su principal boutique resort pa adulto so, ta wordo dirigi door di e hotelero y ambientalista renombra, Ewald Biemans, nombra door di Caribbean Journal como e 2017 Caribbean Hotelier of the Year.

E resort ta situa alrededor di e santo blanco di Eagle Beach, locual ta e hogar pa tortuganan marino protegi y a nombra como un di e “Dream Beaches of the World.” Bucuti tin 104 guestrooms, suites y penthouses. E resort ta ofrece sunloungers y sombra pa cada huesped; infinity pool di awa fresco; spa; WiFi; y un iPad cu Skype complimentario pa uzo diario. Cuminda saludabel y premia por wordo disfruta na Elements (dilanti lama), Tara Lounge of cu private beach dining.

Reserva exclusivamente pa su huespednan, e recientemente renoba SandBar ta ofrece cocktails di calidad halto y live-music hunto cu Caribe su prome Healthy Hour. E resort ta TAG Approved®️ como un LGBTQ-friendly hotel. Bucuti, un lider mundial pa turismo sostenibel, tin e proximo eco-certificacionnan: LEED Gold, Green Globe Platinum y Travelife Gold y a wordo nombra e Resort di Mas Sostenibel na Mundo na 2016 door di Green Globe. Nobo na 2023, e resort ta e miembro mas reciente di Regenerative Travel.