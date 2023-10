Algemene Rekenkamer a duna un presentacion tocante Ciclo di Presupuesto den cuadro di proyecto Barionan Unico

ORANJESTAD – Dia 12 di october ultimo Algemene Rekenkamer, pa medio di su Secretaris sra. Mary Ann de Jong-Curet, a facilita un training tocante e ciclo di presupuesto. A duna informacion desde e momento di prepara un presupuesto te na final cu ta controla y duna cuenta.

Cu un ehempel a splica e base di un presupuesto cu gasto versus entrada di un Centro di Bario. For di e modelo di presupuesto aki a bay over na e presupuesto 2023 di Pais Aruba. Den un formato hopi simplifica a duna un splicacion di e presupuesto di Pais Aruba, con esaki ta reparti bou di e diferente ministerionan.

A duna un bista con e ciclo di presupuesto y e ciclo di maneho ta relata na otro. Segun e diferente etapa di preparacion, ehecucion y responsabilacion a repasa e relacion entre presupuesto y maneho, cambionan di presupuesto y adaptacion di diferente meta y actividad, y finalmente a splica e importancia pa controla y duna cuenta pa medio di cuenta anual y relato anual.

Cada etapa di e ciclo di presupuesto ta importante y no por sin otro. Esaki ta manera un holoshi analogico. E holoshi su mecanismo ta funciona bon ora cu cada etapa ta na ordo, completo, ta sigui y yuda otro constantemente y ta balansa otro. Esaki ta conta pa Pais Aruba tambe, como un estado di derecho, cu su ‘checks and balances’. Pa medio grafico a duna bista di e proceso legal cu e ciclo di presupuesto ta cana, tanto pa e presupuesto y pa e Cuenta Anual di Pais Aruba.

Den e cuadro di ‘checks and balances’ a splica Algemene Rekenkamer su tareanan y posicion constitucional como organo halto di estado. A informa tocante e proceso y e sorto di investigacion cu Algemene Rekenkamer ta haci. Principalmente e trabou y importancia di controla e cuenta anual y maneho financiero di Pais Aruba. A duna un resumen di e ultimo rapportnan publica y cu esaki ta publico, ariba website www.rekenkamer.aw, desde momento cu haci entrega na Parlamento.