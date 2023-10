MINISTER ENDY CROES TA REUNI CU COMISION DI CONSEHO PA DIALOGA TOCANTE STRUCTURA DI SALARIO DI E DOCENTENAN

Prome cu 15 di januari 2024 mester presenta un rapport cu e conseho final.

ORANJESTAD: Diaranson ultimo, Minister Endy Croes a atende e reunion cu comision di conseho, Restruccion Salarialdi e Maestronan. E comision di conseho aki a estableci nainicio di october 2023 a traves di un Ministeriële beschikkingy ta consisti di un representante di Ministerio di Enseñansa y Deporte Sr. Milko Baiz, directora di Departamento di Enseñansa Aruba (DEA) Sra. Anne Marie Proveyer, director di Dienst Uitvoering Onderwijssubsidies (DUOS) Hervé Ruiz, presidente di SIMAR Sra. Angelique Quijada y register accountant Sr. Franklin de kort. Un reunion unda a duna un splicacion amplio di e Doorlichting Rapport y avance cu ta haciendo den enseñansa. Minister Endy Croes a indica cu nan kier e comision haci un investigacion y trece un conseho final prome cu 15 di januari 2024. Mester evalua kico tur mesterhaci pa e structura di salario di e docentenan y si esaki por bay den un solo fase of den diferente fase. Durante aña 2012-2013, a traha riba un “functiehuis” nobo y un structura di salario nobo pa e sector di enseñansa. Nunca a implementaesaki y awo esaki tambe ta 10 aña bieu y no ta di e tempo akimas. E sistema actual ta basa riba edad, tipo di enseñansa y autoridad, unda cu momento e docente yega e edad di 38 aña, no ta sigui crece. Pues pa e motibo aki, Minister Endy Croes a implementa e aña aki un comision di experto pa traha riba un modelo y structura moderno di salario pa e docentenan. Durante e reunion, Minister Endy Croes a duna su vision di kico e ta spera di e comision aki y a pidi pa nan presenta e conseho final tocante e structura di salario di e docentenan no mas tarda cu 15 di januari 2024, paso mester evalua cuantoesaki ta bay costa Gobierno di Aruba y mester analisa den cuanto fase por logra esaki.