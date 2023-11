The Bucuti & Tara – GMC Nature Preserve y Respaldo a Uni Pa Dia Mundial di Salud Mental 2023 Evento simbólico di plantamento di mata  

EAGLE BEACH, Aruba – Oct. 31, 2023 – “Cuido di naturaleza, ta yuda cuida mente,” esaki mes tabata e pensamento cu Bucuti & Tara Beach Resort a aplica ora nan tabata tin e honor di invita Respaldo, e Fundashon Arubano pa Salud Mental, na The Bucuti & Tara – GMC Nature Preserve pa reconoce Dia Mundial di Salud Mental 2023. E evento a tuma lugar 14 di Oktober, 2023, na e santuario natural situa den e area di Noord unda empleadonan di Respaldo hunto cu empleadonan di institucionan di salud enfoca riba salud mental y universidadnan local a uni hunto pa un plantamento di mata special como parti di e programa di reforestacion extensivo di e parke nobo.

E Federacion Mundial pa Salud Mental ta e fundador di Dia Mundial di Salud Mental. E Organisacion Mundial di Salud, cu ta reconoci universalmente, ta yuda anima Dia Mundial di Salud Mental cada aña. E dia ta un oportunidad pa hende y comunidadnan uni. E tema di e aña aki ta “Salud mental ta un derecho humano universal” pa mehora conocemento, aumenta conciencia y promove accionnan cu ta promove y proteha salud mental di tur hende como un derecho humano universal.

Pa e reconosemento di e aña aki, Respaldo kier a simboliza e importancia di naturaleza y salud mental. Tambe nan kier a comparti cu e salud mental di cada persona ta manera un mata cu mester di cuido continuo. E grupo a planta 100 mata. Bushicuri, Druif, Palisia dushi, y Zjiron tabata algun di e 30 especienan indigena cu a wordo planta.

E esfuerso di Respaldo a bira posibel pa medio di colaboracion di e resort, The Bucuti & Tara – GMC Nature Preserve, den brindamento di espacio, Ban Lanta y Planta pa suministro di e matanan y e apoyo di gobierno di Aruba. Ademas di suministrae matanan, Ban Lanta y Planta tabata crucial den preparacion di e plantanan chikito y espacio den e reserva prome y despues di e actividad, y a yuda cu e sabiduria pa planta e matanan correctamente pa asina asegura nan sobrevivencia considerando e clima di Aruba.

The Bucuti & Tara – GMC Nature Preserve ta celebra su prome aniversario

Na Oktober 2022, Bucuti & Tara a celebra nan di 35 aniversario door di regala su isla 120.000 m2 di tereno eigendom na Noord cu lo wordo proteha y preserva pa semper den The Bucuti & Tara – GMC Nature Preserve. E resort a compromete pa reforesta e area cu 15,000 mata indigena. Durante e di 36 aniversario di e resort riba 19 di October, te cu awe, 719 mata a wordo planta y mas cu 1,000 plantula ta wordo prepara door di Ban Lanta y Planta den e cas di kweek di e preserva.

E preserva ta proteha flora y fauna y eventualmente lo añadi padnan natural pa residentenan y bishitantenan por disfruta di e beyesa natural di e isla. E esfuersonan di sostenibilidad di e resort ta inclui sosteniendo su comunidad y brindando espacio pa actividatnan manera e plantamento simbolico di mata. Adicionalmente, The Bucuti & Tara – GMC Nature Preserve ta sirbi como un zink di carbono, extrayendo emisionnan di CO2 for di e atmosfera y devolviendo oxigeno fresco.

Pa haya sa mas bishita Bucuti.com

IMAGENAN ta situa den e folder di Dropbox aki.

Captions

WorldMentalHealthDay2023-presentation.jpg (l to r) Dr. Van Gaalen, Director of Respaldo; Jeroen Van Geest, Policy Officer of Respaldo; Anita Aerts, President of Ban Lanta y Planta; and Jeroen Van Dasselaar, Sustainability and Certification Manager of Bucuti & Tara Beach Resort and Board Member of Ban Lanta y Planta

WorldMentalHealthDay2023_shirt-presentation.jpg (l to r) Rocco Gian-Carlo Tjon, Minister of Justice and Social Affairs in Aruba; and Jeroen Van Geest, Policy Officer of Respaldo

GroupPlanting1, GroupPlanting2, and GroupPlanting3 images show Respaldo staff participating in the World Mental Health Day 2023 planting

Tocante Bucuti & Tara Beach Resort

Declara como e prome CarbonNeutral®️ Resort den Caribe na Augustus 2018, Bucuti & Tara Beach Resort ta un No. 1 Hotel den Caribe, No. 18 na Mundo riba TripAdvisor. Aruba su principal boutique resort pa adulto so, ta wordo dirigi door di e hotelero y ambientalista renombra, Ewald Biemans, nombra door di Caribbean Journal como e 2017 Caribbean Hotelier of the Year.

E resort ta situa alrededor di e santo blanco di Eagle Beach, locual ta e hogar pa tortuganan marino protegi y a nombra como un di e “Dream Beaches of the World.” Bucuti tin 104 guestrooms, suites y penthouses. E resort ta ofrece sunloungers y sombra pa cada huesped; infinity pool di awa fresco; spa; WiFi; y un iPad cu Skype complimentario pa uzo diario. Cuminda saludabel y premia por wordo disfruta na Elements (dilanti lama), Tara Lounge of cu private beach dining.

Reserva exclusivamente pa su huespednan, e recientemente renoba SandBar ta ofrece cocktails di calidad halto y live-music hunto cu Caribe su prome Healthy Hour. E resort ta TAG Approved®️ como un LGBTQ-friendly hotel. Bucuti, un lider mundial pa turismo sostenibel, tin e proximo eco-certificacionnan: LEED Gold, Green Globe Platinum y Travelife Gold y a wordo nombra e Resort di Mas Sostenibel na Mundo na 2016 door di Green Globe. Nobo na 2023, e resort ta e miembro mas reciente di Regenerative Travel.