Esaki lo ta e casonan cu lo ser trata den Sala di Corte di Prome Instancia 20 y 27 di november 2023

Horario Sospechoso Acto Castigabel

08.30 E.C.L.L. L.L. ta wordo acusa di, den e periodo di 13 di november 2018 te 9 di april 2021, conhuntamente cu un of mas persona, a intencionalmente haci uso di un of mas acta di matrimonio y/of di divorcio falsifica. E ta wordo acusa di, den e periodo menciona y hunto cu un of mas persona, a falsamente y en contra di berdad, a inscribi un matrimonio.

08.30 A.B.A. B.A. ta wordo acusa di, den e periodo di 13 di november 2018 te 9 di april 2021, conhuntamente cu un of mas persona, a intencionalmente haci uso di un of mas acta di matrimonio y/of di divorcio falsifica. E ta wordo acusa di, den e periodo menciona y hunto cu un of mas persona, a falsamente y en contra di berdad, a inscribi un matrimonio.

08.30 C.V.L. V.L. ta wordo acusa di, den e periodo di 15 di november 2019 te 21 di januari 2020, conhuntamente cu un of mas persona, a intencionalmente haci uso di un of mas acta di matrimonio y/of di divorcio falsifica. E ta wordo acusa di, den e periodo menciona y hunto cu un of mas persona, a falsamente y en contra di berdad, a inscribi un matrimonio.

08.30 M.J.A.G. A.G. ta wordo acusa di, den e periodo di 15 di november 2019 te 21 di januari 2020, conhuntamente cu un of mas persona, a intencionalmente haci uso di un of mas acta di matrimonio y/of di divorcio falsifica. E ta wordo acusa di, den e periodo menciona y hunto cu un of mas persona, a falsamente y en contra di berdad, a inscribi un matrimonio.

09.30 Z.E.A.C. A.C. ta wordo acusa di, den e periodo di 19 di januari 2019 te 5 di maart 2020, conhuntamente cu un of mas persona, a intencionalmente haci uso di un of mas acta di matrimonio y/of di divorcio falsifica. E ta wordo acusa di, den e periodo menciona y hunto cu un of mas persona, a falsamente y en contra di berdad, a inscribi un matrimonio.

09.30 W.S.N.V. N.V. ta wordo acusa di, den e periodo di 1 oktober 2016 te 31 di januari 2017, conhuntamente cu un of mas persona, a intencionalmente haci uso di un of mas acta di matrimonio y/of di divorcio falsifica. E ta wordo acusa di, den e periodo menciona y hunto cu un of mas persona, a falsamente y en contra di berdad, a inscribi un matrimonio.

09.30 J.B.T.M. T.M. ta wordo acusa di, den e periodo di 1 oktober 2016 te 31 di januari 2017, conhuntamente cu un of mas persona, a intencionalmente haci uso di un of mas acta di matrimonio y/of di divorcio falsifica. E ta wordo acusa di, den e periodo menciona y hunto cu un of mas persona, a falsamente y en contra di berdad, a inscribi un matrimonio.

10.30 D.J.L.C. L.C. ta wordo acusa di, den e periodo di 19 januari 2019 te 5 di maart 2020, conhuntamente cu un of mas persona, a intencionalmente haci uso di un of mas acta di matrimonio y/of di divorcio falsifica. E ta wordo acusa di, den e periodo menciona y hunto cu un of mas persona, a falsamente y en contra di berdad, a inscribi un matrimonio.

10.30 M.L.V.A. V.A.. ta wordo acusa di, den e periodo di 1 februari 2016 te 10 di maart 2016, conhuntamente cu un of mas persona, a intencionalmente haci uso di un of mas acta di matrimonio y/of di divorcio falsifica. E ta wordo acusa di, den e periodo menciona y hunto cu un of mas persona, a falsamente y en contra di berdad, a inscribi un matrimonio.

10.30 L.E.S.G. S.G. ta wordo acusa di, den e periodo di 1 februari 2016 te 10 di maart 2016, conhuntamente cu un of mas persona, a intencionalmente haci uso di un of mas acta di matrimonio y/of di divorcio falsifica. E ta wordo acusa di, den e periodo menciona y hunto cu un of mas persona, a falsamente y en contra di berdad, a inscribi un matrimonio.

10.30 W.R.P.G. P.G. ta wordo acusa di, den e periodo di 29 di juli 2019 te 15 di april 2021, conhuntamente cu un of mas persona, a intencionalmente haci uso di un of mas acta di matrimonio y/of di divorcio falsifica. E ta wordo acusa di, den e periodo menciona y hunto cu un of mas persona, a falsamente y en contra di berdad, a inscribi un matrimonio.

10.30 M.S.G. G. ta wordo acusa di, den e periodo di 29 di juli 2019 te 15 di april 2016, conhuntamente cu un of mas persona, a intencionalmente haci uso di un of mas acta di matrimonio y/of di divorcio falsifica. E ta wordo acusa di, den e periodo menciona y hunto cu un of mas persona, a falsamente y en contra di berdad, a inscribi un matrimonio.

10.30 M.S.G. G. ta wordo acusa di, den e periodo di 29 di juli 2019 te 15 di april 2016, conhuntamente cu un of mas persona, a intencionalmente haci uso di un of mas acta di matrimonio y/of di divorcio falsifica. E ta wordo acusa di, den e periodo menciona y hunto cu un of mas persona, a falsamente y en contra di berdad, a inscribi un matrimonio.

11.30 A.F.S.R. S.R. ta wordo acusa di, den e periodo di 29 di september 2017 te 24 di april 2018, conhuntamente cu un of mas persona, a intencionalmente haci uso di un of mas acta di matrimonio y/of di divorcio falsifica. E ta wordo acusa di, den e periodo menciona y hunto cu un of mas persona, a falsamente y en contra di berdad, a inscribi un matrimonio.

11.30 Y.E.M.G. G. ta wordo acusa di, den e periodo di 29 di september 2017 te 24 di april 2018, conhuntamente cu un of mas persona, a intencionalmente haci uso di un of mas acta di matrimonio y/of di divorcio falsifica. E ta wordo acusa di, den e periodo menciona y hunto cu un of mas persona, a falsamente y en contra di berdad, a inscribi un matrimonio.

11.30 O.H.H. H.H. ta wordo acusa di, den e periodo di prome di oktober 2019 te 27 di januari 2021, conhuntamente cu un of mas persona, a intencionalmente haci uso di un of mas acta di matrimonio y/of di divorcio falsifica. E ta wordo acusa di, den e periodo menciona y hunto cu un of mas persona, a falsamente y en contra di berdad, a inscribi un matrimonio.