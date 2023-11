UNESCO-Aruba ta presenta Exposicion di Taray na Archivo Nacional Aruba (ANA)

ORANJESTAD – Den cuadro di e Tratado 2003 di UNESCO pa Salvaguardia Herencia Cultural Intangibel mundialmente, UNESCO-Aruba ta presenta un exposicion riba e topico di ‘trahamento di taray’ y ‘tiramento di taray’.

A realisa e exposicion den colaboracion cu UNOCA y ANA cu e ayudo di famia di sr. Federico Soto (dfm), kende tabata un di e ultimo trahadonan di taray na Aruba. Tambe a ricibi cooperacion di Edward Dirksz, kende ta un tirado di taray y di Marco Christiaans, kende a skirbi e buki ‘Perseverancia’.

Meta di e exposicion aki ta pa mustra e cantidad di aspectonan cu mester tene cuenta cune, na momento cu e comunidad di Aruba ta bay nombra un elemento como parti di nos Herencia Cultural Intangibel. Un elemento ta loke nos ta considera como un ehempel di loke nos a hereda di nos antepasadonan. E ta algo cu a keda transmiti di generacion pa generacion y cu ainda nos mes hendenan ta mantene ‘bibo’, esta cu ainda tin hende ta practica loke cu nan a siña di nan tata/mama, welo/a, omo, tanta of otro famia of conocinan.

Patrimonio Cultural Intangibel, manera e ta defini den e Convenio, ta manifesta su mes particularmente den e siguiente cinco areanan:

• Tradicion y expresion oral, incluyendo idioma como vehiculo di patrimonio cultural intangibel;

• Arte di tarima, artesania y foklore;

• Custumber social, ritual y actividadnan festivo;

• Conocemento y custumber relaciona cu naturalesa y universo;

• Tecnica di ofishi artesanal y tradicional.

Banda di e artefacto y hermentnan cu ta forma parti di trahamento di taray, UNESCO ta pone atencion tambe na e idioma cu ta carga un elemento. Pa e motibo aki a invita sr. Marco Christiaans pa duna un presentacion riba diferente palabra y expresion cu ta forma un lenguahe tipico di piscadonan na Aruba den nos idioma Papiamento. Ta bon pa tene cuenta cu e rikesa di nos idioma. Den e caso aki nos tin diferente forma pa indica Herencia Cultural Intangibel.

E prome ta deriva di e indicacion di Ingles; Intangible Cultural Heritage. E di dos ta deriva di e indicacion den idioma Spaño esta: Patrimonio Cultural Intangibel. Y den Caribe Hulandes na Papiamento, nos ta uza pa e palabra intangible/intangibel tambe e palabra ‘inmaterial’ deriva for di idioma Hulandes, cu ta uza Immaterieel Erfgoed. Asina nos ta uza tambe Herencia Cultural Inmaterial of Patrimonio Cultural Inmaterial. Tur cuater ta referi na e mesun definicion den e convenio di 2003 di UNESCO.

E exposicion na ANA lo ta habri te cu final di november 2023, for di 8:00 am pa 11:45 am y despues di merdia for di 01:15 pm te cu 4:00 pm, entrada ta gratis.