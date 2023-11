21st ARUBA DOLPHINS AGE GROUP INVITATIONAL.

Aruba, November 3, 2023.

Manera ta custumber pa hopi aña caba, e club di natacion Aruba Dolphins Swimming ta organisa

su competencia internacional jama Aruba Dolphins Invitational.

E aña aki nan ta celebrando nan di 21 aniversario organisando e competencia.

Un cantidad di no menos cu 330 atleta di 13 diferente equipo representando 4 pais lo bataya e fin

di siman aki na Piscina Olimpico Roly Bisslik pa mira ken lo bira campeon di e 21th Aruba

Dolphins Invitational.

Preparacion di e landadornan a cuminsa for di comienso di e aña escolar y expectativanan ta

halto. E equiponan di exterior cu lo ta presente ta Barracudas Aquatics Club y Delfins Swim

Club di Bonaire, Typhoon Swimming Team, Sithoc Swim Club, Curacao Sharks Aquatics,

Bulado Swim Club y Orca’s Swim club di Curaçao y Carib Swim Team di St.Maarten

Giants Aquatics, Stingray Swimming, Sports 4 U, Barracuda Synchro y Aruba Dolphins ta e

equiponan cu lo representa Aruba.

E programa ta como lo siguiente:

Diabierna atardi 3 november 2023 warm-up lo start 5 pm

Apertura y desfile lo ta 6 pm y pa 6.30 pm e careda nan lo inicia.

Diasabra 5 november 2022 parti mainta warm-up lo start 8.30 am y careda lo inicia 9.30 am

Diasabra 5 november 2022 parti atardi warm-up lo start 5 pm y careda lo inicia pa 6 pm

Diadomingo 6 november 2022 warm-up lo start pa 8.30 am y careda lo inicia 9.30 am.

Entregamento di premio lo tuma lugar diadomingo merdia despues di e competencianan na

piscina mes.

Un danki ta bai na tur nos sponsors nan pa por haci e competencia aki uno posibel

Aruba Airport Authority, Banco di Caribe, Bon Bini Cargo, Tri-Bike Aruba, RDA, Setar,

Metacorp, Web Aruba NV, Elmar Aruba, UTLT General Contractor NV, Grant Thornton, Jeg

Trading, Hotel Hyatt. Andina Ice, PBS, Clear Kayak, Meteoro, Fundacion Lotto pa Deporte,

Patrick Sound Entertainment, TBS Brassband, Richelle Beauty Vision, Arulaser.

Directiva di Aruba Dolphins Swimming And Waterpolo Club ta invita pueblo di Aruba pa bin

presencia e competencianan di natacion aki cu ta priminti di bira uno sumamente interesante.