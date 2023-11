Un prome dia di evento exitoso riba International Sustainable Air Transportation Corsou tabata anfitrion di e di dos edicion di e conferencia “DCCA Flight to the Future”

E conferencia anual di Dutch Caribbean Cooperation of Airports (DCCA), tumando luga for di 5 te cu 8 di november 2023 y e aña aki ta organisa pa CUR | Curaçao International Airport, a tuma luga na Curaçao Marriott Beach Resort. E conferencia a cuminsa cu masha entusiasmo. E di dos edicion di e conferenciainnovativo aki a sigui cu e enfoke riba cooperacion di un transporte aereo internacional sostenibel.

Sigui pa un recepcion di bonbini masha agradabel cu e bahada di solo pa tur e participantenan y e invitadonandiadomingo, e prome dia di conferencia a cuminsadialuna trempan cu presencia di Minister di DesaroyoEconomico, Ruisandro Cijntje, kende a dirigi su mes natur esnan presente, sigui pa palabra di bonbini di Brigit Gijsberg, representante di I&W, Jonny Andersen, CEO di Curaçao Airport Partners (CAP) operado di CUR y Joost Meijs, CEO di Queen Beatrix Airport Aruba y alabes presidente di DCCA.

CUR ta honra y entusiasma cu e asistencia di e publicocu a demostra cu e cooperacion ya caba ta cosechando e frutonan di e conferencia anterior. Aña pasa tabatin e prome edicion cu a resulta di ta exitoso y tabataorganisa pa Queen Beatrix Airport Aruba cu tamiembro di DCCA. E prome edicion a genera hopianticipacion entre e participantenan cu a bolbe e eventoaki.

“E interes ta sumamente halto. E stakeholders den e industria, e personanan clave y e socionan di cual nostin placer pa traha cu nan a uni cu nos durante e eventoimportante aki cu a reuni nos pa siña un for di otro y conecta otro, haciendo e colaboracion mas fuerte. Esaki ta e momentonan cu ta duna oportunidad pa tur esnanpresente establece contacto entre teritorio, interactuandocu e coleganan den industria, mientras cu ta comparti y intercambia conocemento valioso”, asina Jonny Andersen a duna di conoce.

E conferencia “Flight To The Future” ta continua cu e biahe riba transporte aereo sostenibel internacional, comentando riba e aspectonan interesante relaciona cu esaki, explorando e tema ampliamente a traves di diferente presentacion interesante di diferente oradorlocal y internacional pero tambe a traves di panel discussions cu a brinda varios idea valioso di parti di e stakeholders den e industria.

E programa di dialuna a inclui un CEO Roundtable, entrega di e Joint Strategic Plan, un presentacion di interesante riba e Testing of Hybrid Aviation den Caribe Hulandes, un panel di aerolinea local cu a trataconexion y un bista riba futuro como tambe un secciondi pregunta y contesta.

Pues, a traha un programa masha atractivo pa e dos dianan principalmente pa garantisa cu tur esnan cu aasisti na e conferencia ta sali bek capacita pa loke bin den futuro y ademas bay bek cu vision di mas cooperacion entre e aeropuertonan entre e islananruman pa nan por ta miho prepara.

Ta hopi ta esnan cu a uni virtualmente na e conferencia, mirando cu e luga tabata completamente yen, no unicamente di e miembronan y stakeholders di DCCA, pero tambe di parti di e miembronan den region y mas.

E prome dia a termina cu un evento masha especular di contacto social, Taste Of Curaçao, caminda esnan cu a atende e evento tabata spera ansiosamente riba kico lo sosode riba e di dos dia di evento.

Fecha: 7 di November, 2023

CUR proud host of 2nd edition of ‘DCCA Flight to the Future’ conference

Successful day 1 event on International Sustainable Air Transportation

Willemstad, November 7, 2023 – Taking place from November 5 through November 8, 2023, the annual conference by the Dutch Caribbean Cooperation of Airports (DCCA), this year hosted by CUR | Curaçao International Airport at the Curaçao Marriott Beach Resort, started with great enthusiasm. This second edition of the innovative conference continues the cooperation’s focus on International Sustainable Air Transportation.

Preceded by a nice Sunset Welcome Reception for all participants and invitees on Sunday, the first day of the conference started early on Monday with the Honourable Minister Ruisandro Cijntje of Economic Development addressing everyone present, followed by welcome remarks of Mrs. Brigit Gijsberg, representative of I&W, the CEO of Curaçao Airport Partners (CAP), operator of CUR, Mr. Jonny Andersen and Mr. Joost Meijs, CEO of Queen Beatrix Airport Aruba and Chairman of DCCA.

CUR is honoured and excited with the full-house audience turnout that shows that the cooperation is already reaping the fruits of the previous conference. The successful 1st edition of this conference which took place last year and was hosted by member Queen Beatrix Airport Aruba, created much anticipation for participants returning to this event.

“The interest has been overwhelmingly high. Industry stakeholders, key players, and partners whom we are pleased to work with have all joined us during this important event which brings us together to learn from one another and to connect, fortifying collaborations. These are the moments that provide an opportunity for all present to network among territories, engaging with industry peers, while sharing and exchanging valuable knowledge”, said Jonny Andersen.

This ‘Flight to the Future’ conference continues the journey on International Sustainable Air Transportation, discussing interesting aspects related to this – exploring this broadly through insightful presentations by local and international speakers and panel discussions providing valuable insights provided by industry stakeholders.

Monday’s program contained a CEO Roundtable, the Joint Strategic Plan Handover (JSP), an interesting presentation on the Testing of Hybrid Aviation in the Dutch Caribbean, a Local Airline Panel addressing Connectivity & a look at the Future as well as Q&A sections.

Thus, a very engaging program for the two (2) main days was carefully created to ensure all attendees will walk away empowered for what the future holds on the topic, and with great visions of further cooperation between airports of the sister islands so they are all duly prepared.

Many were those who joined the event virtually as the location was completely full of not only DCCA members and stakeholders, but also peers from the region and beyond.

Day one concluded with a spectacular offsite networking event, Taste of Curaçao’ with attendees eagerly looking forward to what the next day, Tuesday, day two (2) of the conference would hold.

Date: Nov. 7, 2023

CUR se enorgullece de ser el anfitrión de la segunda edición de la conferencia “DCCA Vuelo al futuro ”

Exitoso primer día del evento sobre Transporte Aéreo Sostenible Internacional

Willemstad, Noviembre 7, 2023 – Del 5 al 8 de noviembre de 2023 se esta llevando a cabo la conferencia anual de la Cooperación de Aeropuertos del Caribe Holandés (DCCA), este año organizada porCUR | El Aeropuerto Internacional de Curazao en elCuraçao Marriott Beach Resort, el cual comenzó con gran entusiasmo. Esta segunda edición de la innovadoraconferencia continúa el enfoque de la cooperación en eltransporte aéreo internacional sostenible.

Precedido por una agradable recepción de bienvenida al atardecer para todos los participantes e invitados eldomingo, el primer día de la conferencia comenzótemprano el lunes con el Honorable Ministro de Desarrollo Económico Ruisandro Cijntje dirigiéndose a todos los presentes, seguido de las palabras de bienvenida de la Sra. Brigit Gijsberg, representante de I&W, el director ejecutivo de Curaçao Airport Partners (CAP), operador de CUR, el Sr. Jonny Andersen y el Sr. Joost Meijs, director ejecutivo del AeropuertoInternacional Reina Beatrix de Aruba y presidente de DCCA.

CUR se siente honrado y entusiasmado con la asistenciade un gran público, que demuestra que la cooperaciónya está cosechando los frutos de la conferencia anterior. El éxito de la 1ª edición de esta conferencia, que tuvolugar el año pasado y fue acogida por los miembros del Aeropuerto Reina Beatrix de Aruba, el cual creó muchaexpectativa entre los participantes que regresaron a esteevento.

“El interés ha sido abrumadoramente alto. Las partes interesadas de la industria, los actores clave y los socioscon los que tenemos el placer de trabajar se han unido a nosotros durante este importante evento que nos reúnepara aprender unos de otros, para conectar y fortalecerlas colaboraciones. Estos son los momentos que brindana todos los presentes la oportunidad de establecercontactos entre territorios, relacionarse con colegas del sector, al tiempo que comparten e intercambian valiososconocimientos“, afirmó Jonny Andersen.

Esta conferencia “Vuelo hacia el futuro” prosigue elviaje hacia un transporte aéreo internacional sostenible, debatiendo aspectos interesantes relacionados con estetema, explorándolo ampliamente a través de presentaciones interesantes a cargo de oradores locales e internacionales y mesas redondas que aportan valiosasideas proporcionadas por las partes interesadas del sector.

El programa del lunes incluía una mesa redonda de consejeros delegados, la entrega del Plan EstratégicoConjunto (PEC), una interesante presentación sobre las pruebas de la aviación híbrida en el Caribe Holandés, un panel de aerolíneas locales que abordó la conectividad y una mirada al futuro, así como seccionesde preguntas y respuestas.

Por lo tanto, se creó cuidadosamente un programa muyatractivo para los dos (2) días principales para garantizar que todos los asistentes salgan capacitadospara lo que depara el futuro sobre el tema y con grandesvisiones de una mayor cooperación entre losaeropuertos de las islas hermanas para que todos esténdebidamente preparados.

Muchos fueron los que se unieron al eventovirtualmente ya que el lugar estaba completamentelleno no solo de miembros y partes interesadas de la DCCA, sino también de pares de la región y fuera de ella.

El primer día concluyó con un espectacular evento de redes de conexión en los exteriores al lugar, Taste of Curaçao, en el que los asistentes esperabanansiosamente lo que sucedería el día siguiente, martes el cual fue el segundo (2) día de la conferencia.

Fecha: 7 de Noviembre de 2023