Diaranzon mainta a drenta informe di un accidente na Hooiberg unda un di e chauffeurnan no tin rijbewijs, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin constata cu na e accidente no tabata hopi daño y un chauffeur no tin rijbewijs y no tabata tin ningun identificacion cun’e. Polis a detene e chauffeur cu a core auto sin rijbewijs y a causa accidente y como cu e no tabata tin ningun identificacion cun’e a detene.