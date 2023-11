Casi mey ton di safety glas a cay riba un persona na Tamarijn, ela ser hiba cu urgencia den auto particular pa hospital.

Diaranson atardi a drenta informe di un incidente na Tamarijn, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu mas of menos mey ton (500 Kilo) a bin cay riba e pecho di un persona di vacacion na Aruba cu a bay yuda descarga e container. Mesora esnan presente a reacciona di biaha y a para kibra garna e safaety glasnan aki pa kita esakinan for di riba di e pecho di e victima. Mirando e emergencia a opta pa no warda ambulans y nan mes a hib’e hospital despues di algun ora di observacion e dokternan a bisa cu esnan presente a actua mesora y bon cu e victima no a haya dañonan interno.