[VIDEO] Baby di 2 aña no tabata reacciona, polis y ambulans a bay cu maximo urgencia na Noord

Dialuna mainta a drenta informe di cu tin un baby di 2 aña cu no ta reacciona na un cas na Noord, mesora a dirigi polis y ambulans cu maximo urgencia na e sitio. Na yegada di e patruya na e sitio a nota e situacion y a solicita pa ambulans cu sumo urgencia. Como cu e unico ambulans disponibel na e momentonan ey ta bahando for di Sanicolas a opta pa hib’e den auto di famia. A pidi pa cancela e ambulans pero polis no a autorisa esey ya cu a logra haya un ambulans cu a keda cla na hospital y ta na caminda pa eynan caba. Na yegada di e ambulans nan a tuma e baby over y a atende y bay rumbo hospital. PRONTO RECUPERACION PA E BABY!