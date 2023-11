Grupo Melodia cu un produccion pa fin di aña.

Esaki sigur lo bira un aña cu por bai wordo recorda como un aña pober di musica pa fin di aña.

Contrario na e añanan anterior caminda semper tawata scucha e gruponan musical den pueblo treciendo nan repertorio pa fin di aña, e biaha aki no ta scucha di e gruponan aki mas y tampoko muchu produccion di cancionnan pa fin di aña.

Esaki sigur ta e ambiente y un tradicion di nos, pa fin di aña cuminsa scucha e diferente gruponan den cayanan, caminda cu localnan y turistanan ta disfruta di e dushi ambiente cu tin riba nos isla.

Apesar di e situacion aki nos a wordo sorprendi cu grupo Melodia ta lansa un bunita produccion pa fin di aña pa asina ainda por trese e ambiente y alegria den pueblo pa e temporada aki.

Pa grupo Melodia esaki ta un tradicion cu pa hopi aña ta presenta un produccion pa e diferente temporadanan di aña, pero sigur esun di fin di aña cu nan musica unico pa deleita nan fanaticonan y pueblo engeneral.

For di algun luna caba e agrupacion aki ta preparando y a drenta studio di grabacion pa cuminsa cu nan grabacionnan, pa awe nan por tin nan musica un biaha mas pa presenta cu ta di agradeci y aprecia cu nan ta mantene e temporada aki bibo pa nos por celebra e fin di aña.

E produccion aki ta consisti di un variedad di ritmo y cantante cu ta trese e ambiente alegre y bailable cu un y tur por tin e alegria na cualkier momento di un actividad of na cas.

E produccion ta uno cu no por falta pa e fin di aña aki y ta obtenibel pa 25 florin, solamente riba USB stick.

Por jama numbernan 730-1214 of tambe 567-1664 pa pidi pa esun dibo y si ta posibel nan por hasi entrega di esaki tambe.

Grupo Melodia kier a desea e pueblo for di awor pa pasa un dushi temporada di fin di aña, y cu e felicidad y prosperidad por jega den tur hogar.