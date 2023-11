Angeline Flemming di Aruba Airport Authority N.V. apuntacomo miembro di Hunta di Directiva di ACI LAC pa 2023-2024

Oranjestad– Cu masha orguyo, Aruba Airport Authority N.V. (AAA) ta anuncia cu a apunta Angeline Flemming kende ta Director of Health, Safety and Sustainability, como miembro di e Hunta di Directiva di Airports Council International of the Latin America & Caribbean (ACI-LAC) cuminsando desde 1 di januari 2024, pa un periodo di 2 aña. Recientemente ACI-LAC tabata anfitrion di e Annual General Assembly, Conference & Exhibition na Miami for di 5 pa 7 di november 2023, en conferencia cu a trece un total di 500 ehecutivo for di rond mundo den e industria di aeropuerto hunto y aatende cu varios tema di discusion cu ta duna forma riba e maneracon e industria di aviacion a evoluciona rapidamente.

A funda ACI-LAC na aña 1991, cu e meta di duna sosten na un sistema di aeropuerto sigur, stabiel, eficiente y ambientalmentecompatibel. ACI-LAC ta representa e region di Latino America y Caribe di Airports Council International, e unico asociacionprofesional mundial di e operadornan di aeropuerto. ACI-LAC ta conta cu mas di 87 miembro y ta opera mas di 365 aeropuerto den e region di Latino America y Caribe. ACI-LAC tin un alcance di iniciativa global y regional pa yuda e miembro pa eleva nan standard y promove excelencia profesional den su aeropuertonanmiembro y promove e cooperacion entre tur e sectornan den e industria di aviacion y su stakeholders, como tambe gobierno y e organisacionnan nacional y internacional.

“AAA ta extremadamente orguyoso cu e rol importante cu Angeline Flemming lo tin di parti di aeropuerto, pa asina promove ainda mas e biahenan sigur y sostenibel y demas iniciativa importante di aviacion den e region di Latino America y Caribe. Cu e reconocemento den e industria y su experiencia amplio, mi ta sigurcu Angeline lo representa Aruba y e interesnan di e region den e Hunta di Directiva di ACI-LAC”, asina Joost Meijs CEO di AAA a duna di conoce.

Angeline Flemming a expresa su deseo di contribui den e Hunta di Directiva di ACI-LAC, cu ta consisti di diferente lidernan den e industria di aeropuerto cu hopi conocemento y experiencia. “Mi ta mira esaki como un gran oportunidad pa nos isla di tin un bos den e desaroyonan y e iniciativanan regional. Pero tambe pa siña di e otroaeropuertonan den region y atende e temanan di interes mutuomanera conexion, e retonan di forsa laboral, e desaroyonantecnologico y resilencia climatico. E region di LAC a experimentaun crecemento grandi den trafico rond mundo despues di pandemia y esaki a resalta e importancia di eficiencia operacional y di colaboracion. Mi ta sinti mi honra y emociona di forma parti di un composicion historico di e Hunta di Directiva, ya cu 1 di januari2024, pa prome bes den historia, cinco di e binti lidernan ta hendemuhe lider den aviacion, incluyendo e Presidente kende ta Monica Infante, CEO di AERODOM.”

Aruba Airport Authority N.V.’s Angeline Flemming appointed to ACI LAC Board of Directors 2024-2025

ORANJESTAD – Aruba Airport Authority N.V. (AAA) proudly announces the appointment of Angeline Flemming, Director Health, Safety and Sustainability, to the Board of Directors of Airports Council International of the Latin America & Caribbean (ACI-LAC) as per January 1, 2024, for a period of two years.

ACI-LAC recently hosted the Annual General Assembly, Conference & Exhibition in Miami from November 5 to 7, 2023 which brought together over 500 senior executives of the airport industry from all over the world and featured discussion topics that shape the way in which the aviation industry is quickly evolving.

ACI-LAC was founded in 1991, with the mission to provide support for a secure, stable, efficient, and environmentally compatible airport systems. ACI-LAC represents the Latin America & Caribbean region of Airports Council International, the only worldwide professional association of airport operators. ACI -LAC has over 87 members, operating more than 365 airports in the Latin-American and Caribbean region. ACI-LAC has a range of global and regional initiatives to assist members in raising standards and promoting professional excellence in its member airports and to promote cooperation among all aviation industry sectors and its stakeholders, as well as national and international governments and organizations.

“AAA is extremely proud of the appointment and the important rolethat Angeline Flemming will be playing on behalf of our airport, to further promote safe and sustainable travel and other important aviation initiatives in the Latin America and Caribbean region. With her industry knowledge and vast experience, I am confident that Angeline will capibly represent Aruba and the direct region’s interests in the ACI-LAC Board”, said Joost Meijs, CEO of AAA.

Angeline Flemming expressed to look forward to contributing to the ACI-LAC Board which is comprised of very knowledgeable and experienced Airport leaders. “I see this as a great opportunity for our island, to have a voice in regional developments and initiatives. But also, to learn from other Airports in the region and to tackle issues of mutual concern, like connectivity, workforce challenges, technological developments, and climate resilience. The LAC region has world-wide seen the most traffic growth post-covid, and this highlights even more the importance of operational efficiencies and collaboration. I am particularly honored and excited to be part of a historic Board composition, as on January 1, 2024, for the first time in history, of the twenty board directors of ACI-LAC Board, five are female Aviation leaders, including the Board President Monika Infante, CEO of AERODOM.”

Angeline Flemming, de la Autoridad Aeroportuaria de Aruba N.V., nombrada miembro de la Junta Directiva de ACI LAC 2024-2025

ORANJESTAD – La Autoridad Aeroportuaria de Aruba N.V. (AAA) anuncia con orgullo el nombramiento de Angeline Flemming, Directora de Salud, Seguridad y Sostenibilidad, a la Junta Directiva del Consejo Internacional de Aeropuertos de América Latina y el Caribe (ACI-LAC) a partir del 1 de enerode 2024, por un período de dos años.

ACI-LAC organizó recientemente la Asamblea General Anual, Conferencia y Exposición en Miami del 5 al 7 de noviembre de 2023, que reunió a más de 500 altos ejecutivos de la industriaaeroportuaria de todo el mundo y presentó temas de debate que conforman la forma en que la industria de la aviación estáevolucionando rápidamente.

ACI-LAC se fundó en 1991, con la misión de proporcionarapoyo a unos sistemas aeroportuarios seguros, estables, eficientes y compatibles con el medio ambiente. ACI-LAC representa a la región de América Latina y el Caribe del Consejo Internacional de Aeropuertos, la única asociación profesionalmundial de operadores aeroportuarios. ACI -LAC cuenta con más de 87 miembros, que operan más de 365 aeropuertos en la región de América Latina y el Caribe. ACI-LAC tiene una seriede iniciativas globales y regionales para ayudar a los miembros aelevar los estándares y promover la excelencia profesional ensus aeropuertos miembros y promover la cooperación entre todos los sectores de la industria de la aviación y sus partes interesadas, así como los gobiernos y organizaciones nacionalese internacionales.

“AAA está muy orgullosa del nombramiento y del importantepapel que Angeline Flemming desempeñará en nombre de nuestro aeropuerto, para seguir promoviendo los viajes segurosy sostenibles y otras importantes iniciativas de aviación en la región de América Latina y el Caribe. Con su conocimiento de la industria y su vasta experiencia, estoy seguro de que Angeline representará con capacidad los intereses de Aruba y de la regióndirecta en la Junta de ACI-LAC”, dijo Joost Meijs, CEO de AAA.

Angeline Flemming expresó su deseo de contribuir a la Junta de ACI-LAC, que está compuesta por líderes aeroportuarios con muchos conocimientos y experiencia. “Lo veo como una gran oportunidad para nuestra isla, para tener voz en los desarrollos e iniciativas regionales. Pero también, para aprender de otrosaeropuertos de la región y abordar temas de interés mutuo, comola conectividad, los retos de la mano de obra, los avancestecnológicos y la resiliencia climática. La región de América Latina y el Caribe es la que más ha crecido en tráfico después de la crisis, lo que pone aún más de relieve la importancia de la eficiencia operativa y la colaboración. Me siento particularmentehonrada y emocionada de formar parte de una composiciónhistórica de la Junta, ya que el 1 de enero de 2024, por primeravez en la historia, de los veinte directores de la Junta de ACI-LAC, cinco son mujeres líderes de la aviación, incluida la Presidenta de la Junta, Monika Infante, CEO de AERODOM.”