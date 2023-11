MINISTER ENDY CROES TA FELICITA SRA. EVELYN DIANA FARRELL CU SU RECONOCEMENTO COMO BALUARTE DEPORTIVO DI PREMIO EXCELENCIA DEPORTE

ORANJESTAD: Diabierna ultimo, Minister di Enseñansa y Deporte Endy Croes a reconoce y duna homenahe na dies (10) baluarte deportivo. Esaki a tuma luga na e gran ceremonia di Premio Excelencia den Deporte na Renaissance Convention Center. Un di e baluartenan cu a reconoce durante e evento special aki tabata Sra. Evelyn Diana Farrell.

Sra. Farrell a nace na Aruba den un famia hopi activo y a cuminsa practica atletismo desde e edad di 19 aña. Na aña 1983, Evelyn a sali Netherlands Antilles 1st Female National Team World Championship Helsinki na Finland. Na aña 1984 Evelyn a sali Netherlands Antilles 1st Qualify Female National Olympic Games na Los Angeles, California y na aña 1988 Evelyn a titula Aruba 1st Female National Team Olympic Games Seoul na Korea. Tambe, Sra. Farrell a forma parti di e directiva di diferente organisacion deportivo, entre otro, Arubans Olympian Association (AOA), Coaches Association (NOC), NACACTFA, Women’s Committee (NACAC) y presidente di Aruba Athletic Federation (AAF). Ademas di esaki, Sra. Farrell a ricibi diferente galardon, entre otro, na aña 1982 a ricibi un reconocemento como Outstanding Athlete of the year di Gobierno di Aruba y na aña 1983 como Outstanding Athlete of the year di Aruba Athletic Federation. Minister Endy Croes ta gradici Sra. Farrell pa contribui den e desaroyo di deporte di Aruba y ta felicit’e cu su gran trayectoria. Sra. Farrell ta un gran ehempel cu deseo, disciplina, determinacion y dedicacion ta logra. Aruba ta orguyoso di bo!