Fortaleciendo e aliansanan: Unidad di Aviation Business Development di Aeropuerto di Aruba cu sesion informativo cu e aerolineanan asocia

E unidad di Desaroyo di Negoshi di Aviacion di e Aruba Airport Authority N.V.’s (AAA) diabierna 17 di november a organisa un sesion informativo dedica na fomenta e colaboracion y e comunicacion cu nos aerolineanan asocia. Como un subunidad integral dentro di e division di Desaroyo di Ingreso y Comunicacion, e unidad di Aviation Business Development team ta desempeña un papel fundamental den e configuracion di e panorama empresarial den e Aeropuerto di Aruba.

E sesion, na cual e Station Managernan como tambe e representante di e aerolineanan cu ta duna servicio den aeropuerto di Aruba, a conta cu presentacion di e miembronan clave di e ekipo di Aviation Business Development team. Jo-Anne Meaux-Arends, Aviation Business Development Executive, Mary Joan Wardlaw, Customer Relationship Officer y Joanne Trimon, Research & Development Officer, a ofrece puntonan di bista interesante riba varios tema di interes.

E agenda tabata inclui un vision general di e estadisticanan di trafico y e pasaheronan di e aeropuerto di Aruba, c’un perspectiva di futuro te cu 2024. E proximo temporada di winter, Aruba Airport lo ta hopi druk, ya cu varios aerolinea, manera American Airlines, JetBlue, Delta Air Lines, WestJet, Southwest, Air Canada, Copa y Air Century, lo aumenta nan capacidad semanal pa e isla. Ademas, Aruba Airport lo inaugura dos ruta nobo na december: Un servicio di Lima (Peru) pa Aruba y otro di Punta Cana (Santo Domingo) pa Aruba cu Air Century.

Ademas, nos a comparti nos strategia di medio y comunicacion cu e aerolineanan asocia. E departamento ta comprometi na crea un compromiso mucho mas grandi cu e comunidad local, sigurando cu ann ta bon informa tocante e oferta- y destinonan unico cu cada aerolinea ta trece pa Aruba Airport. Como parti di e compromiso aki, e ekipo a lansa varios campaña promocional durante aña, incluyendo e campaña actual “Bula Halto cu Spirit Airlines” den colaboracion cu “Na Drempel di Fin di Anja.” E campaña aki, cu ta termina dia 24 di november, ta ofrece e participantenan e posibilidad di gana dos pasashi cu Spirit. Tur diabierna nan ta publica preguntanan relaciona cu Spirit riba nan pagina di Facebook y e participantenan mester duna e contesta corecto den e seccion di comentario pa por participa den e campaña.

Adicionalmente, Julian Chung, Projects & Development Executive, Toy Balentin, Sr. Project Director Gateway 2030 y Paul Hidma, MEP Team Manager di Gateway 2030 Phase 1A for di e Departamento di Desaroyo y Tecnologia, a ofrece un actualisacion detaya di e avancenan di e proyecto ambicioso Gateway2030 di Aruba Airport.

E sesion di mainta a alcansa su punto culminante c’un reconocimento special otorga na Karen King, Director General di JetBlue tanto na Aruba como na Corsou. A reconoce e contribucionnan destaca di King, particularmente pa su papel decisivo den e lansamento exitoso di e servicio di JetBlue desde John F. Kennedy (JFK) di New York pa Schiphol Airport di Amsterdam (AMS).

Pa finalisa, e Aviation Business Development team kier a expresa su sincero gradicimento na tur e asistentenan pa su participacion activo y su contribucion n’e dialogo. Aruba Airport ta mantene su compromiso di fomenta aliansanan solido y impulsa e exito mutuo den e industria dinamico di aviacion.

Strengthening Alliances: Aruba Airport’s Aviation Business Development Unit Hosts Insightful Session with Airline Partners

ORANJESTAD – Aruba Airport Authority N.V.’s (AAA), Aviation Business Development unit hosted an insightful informational session on Friday, November 17th, dedicated to fostering collaboration and communication with our esteemed airline partners. As an integral sub-unit within the Revenue Development & Communications division, the Aviation Business Development unit plays a pivotal role in shaping the business landscape at Aruba Airport.

The session, attended by station managers and airline representatives serving Aruba Airport, featured presentations from key members of the Aviation Business Development team. Jo-Anne Meaux-Arends, Aviation Business Development Executive, Mary Joan Wardlaw, Customer Relationship Officer, and Joanne Trimon, Research & Development Officer, delivered engaging insights on various pertinent topics.

The agenda included a comprehensive overview of traffic and passenger statistics at Aruba Airport, providing a forward-looking perspective into 2024. The upcoming winter season at Aruba Airport is set to be a busy one, with various airlines, including American Airlines, JetBlue, Delta Air Lines, WestJet, Southwest, Air Canada, Copa, and Air Century, increasing weekly capacity to the island. Moreover, Aruba Airport will inaugurate two new routes this December – service from Lima, Peru to Aruba with Latam Airlines and from Punta Cana, Santo Domingo to Aruba with Air Century

Additionally, our media and communication strategies were shared with airline partners. The department is committed to creating greater engagement with the local community by ensuring they are well-informed about the offerings and unique destinations each airline brings to Aruba Airport. As part of this commitment, the team has launched various promotional campaigns throughout the year, including the ongoing “Bula Halto cu Spirit Airlines” campaign in collaboration with “Na Drempel di Fin di Anja.” This campaign, culminating on November 24th, offers participants a chance to win two airline tickets with Spirit. Every Friday, Spirit-related questions are posted on Aruba Airport’s Facebook page, and participants must comment with the correct answer in the comments section to be eligible for the campaign.

Furthermore, Julian Chung, Projects & Development Executive, Toy Balentin, Sr. Project Director Gateway 2030, and Paul Hidma, MEP Team Manager of Gateway 2030 Phase 1A from the Development and Technology department provided a detailed update on the progress of Aruba Airport’s ambitious Gateway 2030 project.

The morning session reached its peak with a special recognition given to Ms. Karen King, General Manager of JetBlue in both Aruba and Curacao. Ms. King’s outstanding contributions were acknowledged, particularly for her instrumental role in JetBlue’s successful launch of service from New York’s John F. Kennedy International Airport (JFK) to Amsterdam Airport Schiphol (AMS).

In closing, the Aviation Business Development team would like to extend our sincere gratitude to all attendees for their active participation and valuable contributions to the dialogue. Aruba Airport remains committed to fostering strong partnerships and driving mutual success in the dynamic aviation industry.

Fortalecimiento de las alianzas: La Unidad de Desarrollo de Negocios de Aviación del Aeropuerto de Aruba organiza una sesión informativa con las aerolíneas asociadas

ORANJESTAD – La unidad de Desarrollo de Negocios de Aviación de la Autoridad Aeroportuaria de Aruba N.V.’s (AAA) organizó el viernes 17 de noviembre una sesión informativa dedicada a fomentar la colaboración y la comunicación con nuestras estimadas aerolíneas asociadas. Como una subunidad integral dentro de la división de Desarrollo de Ingresos y Comunicaciones, la unidad de Desarrollo de Negocios de Aviación desempeña un papel fundamental en la configuración del panorama empresarial en el Aeropuerto de Aruba.

La sesión, a la que asistieron directores de estaciones y representantes de aerolíneas que prestan servicio en el aeropuerto de Aruba, contó con presentaciones de miembros clave del equipo de Desarrollo de Negocio de Aviación. Jo-Anne Meaux-Arends, ejecutiva de desarrollo de negocios de aviación, Mary Joan Wardlaw, responsable de relaciones con los clientes, y Joanne Trimon, responsable de investigación y desarrollo, ofrecieron interesantes ideas sobre diversos temas pertinentes.

La agenda incluyó una visión general de las estadísticas de tráfico y pasajeros del aeropuerto de Aruba, con una perspectiva de futuro hasta 2024. La próxima temporada de invierno en el aeropuerto de Aruba será muy ocupada, con varias aerolíneas, incluidas American Airlines, JetBlue, Delta Air Lines, WestJet, Southwest, Air Canada, Copa y Air Century, aumentando la capacidad semanal a la isla. Además, el aeropuerto de Aruba inaugurará dos nuevas rutas este diciembre: servicio desde Lima, Perú a Aruba con Latam Airlines y desde Punta Cana, Santo Domingo a Aruba con Air Century.

Además, nuestras estrategias de medios y comunicación se compartieron con las aerolíneas asociadas. El departamento se ha comprometido a crear un mayor compromiso con la comunidad local asegurándose de que estén bien informados sobre las ofertas y los destinos únicos que cada aerolínea trae al aeropuerto de Aruba. Como parte de este compromiso, el equipo ha lanzado varias campañas promocionales a lo largo del año, incluyendo la campaña en curso “Bula Halto cu Spirit Airlines” en colaboración con “Na Drempel di Fin di Anja.” Esta campaña, que culmina el 24 de noviembre, ofrece a los participantes la posibilidad de ganar dos tickets de avión con Spirit. Todos los viernes se publican preguntas relacionadas con Spirit en la página de Facebook del aeropuerto de Aruba, y los participantes deben comentar con la respuesta correcta en la sección de comentarios para poder participar en la campaña.

Además, Julian Chung, Ejecutivo de Proyectos y Desarrollo, Toy Balentin, Sr. Director del Proyecto Gateway 2030, y Paul Hidma, Director del Equipo MEP de la Fase 1A de Gateway 2030, del departamento de Desarrollo y Tecnología, ofrecieron una actualización detallada de los avances del ambicioso proyecto Gateway 2030 del Aeropuerto de Aruba.

La sesión de la mañana alcanzó su punto álgido con un reconocimiento especial a la Sra. Karen King, Directora General de JetBlue en Aruba y Curaçao. Se reconocieron las destacadas contribuciones de la Sra. King, en particular por su papel decisivo en el exitoso lanzamiento del servicio de JetBlue desde el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK) de Nueva York al Aeropuerto Schiphol de Ámsterdam (AMS).

Para concluir, el equipo de Desarrollo de Negocios de Aviación desea expresar su sincero agradecimiento a todos los asistentes por su participación activa y sus valiosas contribuciones al diálogo. El Aeropuerto de Aruba mantiene su compromiso de fomentar asociaciones sólidas e impulsar el éxito mutuo en la dinámica industria de la aviación.