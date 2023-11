Minister Endy Croes: A FIRMA UN MOU BENEFICIOSO PA E STUDIANTENAN DI ARIBA CU KIER CONTINUA NAN MASTERS’S DEGREE NA UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA TA RICIBI “IN-STATE TUITION”

Desde e aña aki e studiantenan cu ta continua nan Master’s Degree na USC ta ricibi in-state tuition, a logra reduci e prijs di 45 mil dollar na 15 mil dollar.

ORANJESTAD: Durante e biahe di trabou na Merca, Minister Endy Croes a haci un bishita oficial na University of South Carolina. Minister Endy Croes a indica cu Aruba pa basta aña tin un relacion estrecho cu University of South Carolina. Durante e biahe aki, Minister Endy Croes a firma un acuerdo unda a logra brinda ocho (8) of dies (10) studiante e oportunidad pa haci nan Master’s Degree den Sport & Event Management. E di dos (2) logro ta cu e “undergraduates” cu tabata bay na University of South Carolina pa haci nan Bachelor’s Degree tabata haya nan “in-state tuition”, pero ora cu continua pa obtene nan Master’s Degree nan mester a paga e tarifa di scol completo. Minister Endy Croes a logra yega na un acuerdo cu ora nan finalisa nan Bachelor’s Degree y kier continua cu un Master’s Degree na University of South Carolina e “In-state tuition” ta valido pa nan. Siguientemente, Minister Endy Croes a haya un recorido di e universidad y tabatin e oportunidad pa dialoga cu e staf di University of South Carolina. Minister Plenipotenciario na Washington D.C. Sra. Joselin Croes a indica cu esaki ta un dia grandi pa Aruba, unda cu a logra firma un MoU cu University of South Carolina pa asina nos studiantenan cu kier haci nan Master’s Degree tambe haya un in-state tuition fee. Pues, na tur e studiantenan cu ta eherciendo nan estudio caba cu ta desea ta continua cu nan Master’s Degree eynan mes, por haci esaki awo na un suma hopi mas atractivo. A logra reduci e prijs di 45 mil dollar pa 15 dollar. Minister Plenipotenciario Sra. Joselin Croes ta indica cu nan a traha hopi duro pa esaki y ta sumamente contento cu e resultado. Minister Plenipotenciario Sra. Joselin Croes ta gradici Minister Endy Croes cu a logra firma e acuerdo aki pa nos studiantenan di Aruba. Chris Reid di University of South Carolina a indica cu nan ta yuda e studiantenan establece eynan y nan t’ey pa yuda e studiante durante ful nan estudio eynan. No solamente cu e parti academico, pero tambe nan t’ey pa yuda e studiantenan cu, entre otro, imigracion, pa haya e documentonan necesario pa haya Visa, cu tur preparacion y guia cu e studiantenan mester na yegada, seguro medico, problema di vivienda y cuestion legal. Pues, nan por yuda cu e studiantenann den locual nan mester, sea ta cuestion personal of academico. Dr. Robin Dipietro, kende ta profesor di University of South Carolina a indica cu desde aña 2005, nan tin un contato cu Aruba unda cu nan ta brinda asistencia den diferente programa y/of curso. University of South Carolina tin un tremendo facultad cu alrededor di 100 estudio, mas di 37 mil studiante y 5 mil miembro di facultad. Ademas, nan tin diferente programa deportivo cu ta extraordinario. Pa finalisa, Minister Endy Croes ta gradici Minister Plenipotenciario Sra. Joselin Croes, y su ekipo cu hunto a traha pa e logro aki. Otro logro mas pa Aruba!