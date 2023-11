MINISTER ENDY CROES A “MEET & GREET” CU STUDIANTE DI ARUBA NA SOUTH CAROLINA, COLUMBIA

Posted in

ORANJESTAD: Durante e biahe di trabou na Merca, Minister Endy Croes a reuni cu seis (6) studiante di Aruba cu actualmente ta eherciendo nan estudio na Universidad di South Carolina. Durante e encuentro a intercambia idea y e studiantenan a comparti nan experencia di estudio na University of South Carolina. Presente tambe na e encuentro ameno aki tabata Minister Plenipotenciario Joselin Croes, Sra. Jo-Anne Croes y Sra. Sue Ann Lee di Uversidad di Aruba, Sr. Frank Mc Clearly y Sr. Robin di Pietro di University of SouthCarolina.

Richelaine Tromp ta studiando prome aña di MassCommunications na University of South Carolina. Loke Richelaine ta conseha e studiantenan cu ainda no a haci un decision ta cu e por ta un tiki dificil, bo por sinti un poco demotiva, pero tur cos ta posibel. Richelaine ta encurasha e studiantenan pa continua cu nan estudio na Universidad di South Carolina paso aki bo ta sinti bo na cas.

E rumanan Kock tambe a conta un poco di nan experencia na University of South Carolina. Ana Victoria Kock ta finalisando su Master’s Degree den Aerospace Engineering. Na luna di januari proximo Ana Victoria ta cuminsa su PhD den Mechanical Engineering. Ana Victoria a expresa cu el a gusta Columbia, e ta un “studentenstad” y ta hopi leuk pa biba. University of South Carolina ta brinda asina hopi oportunidad, entre otro, haci investigacion cu profesornan y ta permiti bo haya experencia den e veld, pero tambe educacion di calidad.

Ana Sofia Kock ta den su ultimo aña di estudio na University of South Carolina. Ana Sofia a expresa cu el a gusta su tempo di estudio na University of South Carolina. E staf, profesor- y docentenan semper t’ey pa yuda e studiante y ta laga e studiante sinti na cas. Laura Kock a cuminsa studia na University of South Carolina na aña 2015. Laura a forma parti di e prome grupo di studiante di Aruba cu a ricibi e “In– State Tuition”. Laura a gusta e universidad y loke e universidad ta brinda e studiantenan. Laura a finalisa cuater (4) aña den Psychology y Spanish. Despues di esaki, Laura a aplica pa Optional Practical Training (OPT), unda cu bo por traha den richting cu bo a studia. Laura a traha como tolk na hospital pa tres (3) aña. Despues di a haya e experencia Laura a traha cu nurse, esaki sigur a motiva Laura a obtene un otro Master’s Degree den enfermeria.

Por ultimo, mandatario di Enseñansa a indica cu e tabata un placer pa dialoga cu e studiantenan y di por a scucha un poco di nan experencia. Alabes Minister Endy Croes a enfatisa cu e ta hopi orguyoso di nos yiunan di tera. Por a sinti e alegria den nan y tur ta bayendo hopi bon den nan estudio. Pa finalisa, Minister Endy Croes ta desea nan tur clase di exito cu nan estudio y nan futuro carera.