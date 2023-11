Matrimonionan falso / Schijnhuwelijken

E caso Abielu, contra e homber O.A.T.H. kende recientemente a wordo condena pa un castigo di prison di 5 aña pa motibo cu el a traha actanan di matrimonio falso riba gran escala, a haya unrabo.

Awe 20 di November 2023 un total di 17 sospechoso a presentaden Corte riba acusacion di matrimonio falso. Tur e personananaki a acerca O.A.T.H. na algun momento den e ultimo 7 añanan, pa falsifica documentonan di matrimonio. E documentonan akitabata wordo entrega na Censo, tin biaha hasta acompaña papotretnan falso di matrimonio, y tabata wordo inscribi como sifuera nan tabata di berdad.

Dor di investigacion di Censo y polis, e matrimonionan falso a bin sali na cla. Riba 27 di November venidero otro 15 sospechoso lo mester presenta dilanti Corte relaciona cu e casoaki.

E meta di un matrimonio falso ta duidelijk. Dor di unmatrimonio cu un persona cu tin permiso di estadia of cu tinnacionalidad Hulandes, e pareha tambe ta haya su estadia. Envezdi pidi estadia, hendenan cu no tin permiso di estadia por haya, cu un matrimonio falso, nan permiso liber (permiso di estadia pa tempo indefini) mucho mas rapido.

Censo lo scrap tur e matrimonionan falso aki. Lo keda na Dimas pa cambia of kita e estadia di e sospechosonan.

Dor di estafa Pais Aruba, e sospechosonan aki a perhudica e sistema di un maneho husto di stranheria.

E consecuencianan pa Pais Aruba ta grandi. Banda di e matrimonionnan falso, e actanan di nacimento y di divorciotambe mester wordo kita, awor cu a resulta cu e informacionriba e actanan ey tambe ta falso. Tambe eroneamente a pagapremienan y a duna pagonan (manera pension) na hendenan cu no tabatin derecho riba esakinan.

Pa e motibo ey fiscal di husticia a exigi castigonan di prison contra e sospechosonan. Corte a sigui Ministerio Publico pa gran parti den esaki y a duna castigonan di prison di entre 3 y 6 lunadi tempo.

Censo y Ministerio Publico no ta exclui cu mas matrimoniofalso lo keda descubri.

Schijnhuwelijken

De zaak Abielu, tegen de man O.A.T.H. die recentelijk tot een gevangenisstraf van 5 jaar is veroordeeld vanwege het op grote schaal valselijk opmaken van huwelijksaktes, heeft een vervolg gekregen. Vandaag 20 november 2023 stonden zeventienverdachten op zitting in verband met schijnhuwelijken. Al deze personen hebben T.H. op enig moment in de afgelopen periode van ruim zeven jaar benaderd voor het valselijk opmaken van huwelijksdocumenten. Deze valse documenten werdeningediend bij de Censo, soms zelfs samen met in scène gezette huwelijksfoto’s, en als zijnde echt ingeschreven.

Door onderzoek van de Censo en de politie zijn dezeschijnhuwelijken aan het licht gekomen. Op 27 november aanstaande zullen nog eens vijftien verdachten voor de rechtbank moeten verschijnen in verband met deze zaak.

Het doel van de schijnhuwelijken is duidelijk. Door te trouwen met iemand met een verblijfsstatus of met de Nederlandsenationaliteit, verkrijgt de huwelijkspartner ook een verblijfsstatus. In plaats van een verblijfsvergunning aan te vragen, kunnen mensen zonder verblijfsstatus op deze manier sneller een verblijfsvergunning voor onbepaalde duur krijgen.

De Censo zal de schijnhuwelijken doorhalen en het is aan deDimas om de onterecht verkregen verblijfsstatus van alle verdachten te wijzigen of in te trekken.

Door op deze manier het land Aruba op te lichten, ondermijnen de verdachten het systeem van een eerlijk vreemdelingenbeleid. De gevolgen voor het land zijn groot. Naast de huwelijken dienen bijvoorbeeld ook geboorteaktes en scheidingen doorgehaald te worden nu de gegevens op die aktes eveneens onjuist zijn. Ook zijn ten onrechte sociale premies en uitkeringen uitgekeerd aan mensen die er geen recht op hebben.

Om die reden heeft de officier van justitie tegen de verdachten gevangenisstraffen geëist. De rechtbank heeft het openbaar ministerie hierin grotendeels gevolgd en gevangenisstraffen van tussen de 3 en 6 maanden opgelegd.

De Censo en het OM sluiten niet uit dat meer schijnhuwelijken ontdekt gaan worden.