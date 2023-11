MINISTER ENDY CROES TA LOGRA CURSONAN ONLINE PA NOS DOCENTENAN VIA UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA

ORANJESTAD: Siman pasa, Minister di Enseñansa y Deporte Sr. Endy Croes hunto cu Minister Plenipotenciario Sra. Joselin Barroso Croes a bishita varios universidad tanto na Washington, Maryland State y estado di South Carolina. Tur e bishita- y reunionnan tabata exitoso.

Na University di South Carolina a reuni cu Sra. Aisha Haynes encarga cu Teaching Excellence Center (CTE). E departamento aki ta enfoca su mes pa traha cu e docentenan di e universidad. Tanto pa nan propio desaroyo, pero tambe ta atende cu kehonan di studiante. Manera Sra. Aisha a splica cu un docente mester por ta habri, no solamente pa sigui desaroya den su carera, pero pa “acepta y adapta” momento tin keho contra su persona.

Teaching Excellence Center:

E centro aki ta yuda, entre otro, e docentenan eleva nan habilidad. Pues, ta brinda oportunidad pa un desaroyo profesional na tur cu ta duna les,“ To all who teach”. Instructional Design Services ta basa riba “evidence-based best practices” y ta permiti nan pa asisti y yuda e docentenan cu diseño di cursonan efectivo. E proceso di Instructional Design ta basa riba evidencia di “best practices”, cual ta yuda y siña e ekipo diseña cursonan atractivo y efectivo. E prome parti y e manera cu e Instructional Design ta hinca den otro tin e compromiso pa garantisa e exito di cada studiante (student success), haciendo uzo di “best practices” pa crea un ambiente di enseñansa inclusivo. Nan ta haci tur esfuerso pa crea un ambiente di educacion cu ta cumpli cu e standardnan mas halto di excelencia. E docentenan ta haya les tanto “face to face” como hybrid, pa e integracion di tecnologia. Transicion di e blackboard pa e sistemanan moderno, training riba “engagement” di e studiantenan y active learning, observacion di lesnan, revisa cursonan online, crea templates pa desaroyo y hopi mas. Otro aspecto ta “one on one coaching”, pues esaki tambe e centro ta brinda . Ta train e docentenan pa mehora nan habilidad den duna presentacion y tayer. Den luna di october, por ehempel Universidad di South Carolina tin nan simposio “on teaching”, esta e Octoberbest. Ta organisa un conferencia riba “best practices” y ta showcase e strategianan moderno pa e docentenan. Tambe ta keda duna cursonan cortico na e docentenan unda nan ta ricibi un certificado pa cu cada curso cu nan sigui y termina.

Acuerdo pa haci uzo di e plataforma digital di Universidad di South Carolina:

Durante reunion Minister Endy Croes a haci e apelacion na Sra. Aisha Haynes di Teaching Excellence Center pa e docentenan di Aruba por haci uzo di e plataforma digital di University of South Carolina y asina permiti nos docentenan pa scoge algun curso y haci esakinan online. A consulta cu gerencia di e universidad y a logra bay di acuerdo cu e peticion. E representantenan di Universidad di Aruba Sra. Sue Ann Lee, Sra. Jo Anne Croes y Sr. John Wardhlaw tambe tabata presente durante e occasion aki. Tambe a palabra cu lo pone IPA den contacto cu e Teaching Excellence Center. Den aña 2024 lo inicia cu cursonan “online” completamente gratis pa e docentenan.

Curso di Mental Health and Well Being:

E prome curso cu Minister Endy Croes a solicita pa e docentenan por tin acceso na dje ta Mental Health and Well Being Competency. E programa aki ta prepara e facultad pa reconoce y atende cu e cantidad di studiante cu ta experenciando problema di salud mental. Esaki por ehempel ta un curso online cu e docente lo haya un certificado. Univeridad di South Carolina tin un agenda completo anticipando tur e fechanan, cual cursonan nan ta brinda na e docentenan y asina e docentenan por scoge. Lo bay splica mas di esaki na tur stakeholder den enseñansa y asina nos prepara pa maart/april 2024 inicia cu esaki. E docentenan di Aruba lo ricibi esakinan completamente gratis. Hunto y den colaboracion nos ta logra!