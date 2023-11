[VIDEO] A haya cadaver di un persona den skelet so benta abao den un cas na Concessielaan

Despues di cu siman pasa a constata un candela den e veranda di e cas hopi tempo bandona pero full sera, diaranson mainta a presenta pa haci limpiesa na e cas y como cu no por a haya e yabi di e cas familiarnan a pidi un compania pa bin habri e lock di e porta di e cas. Na nan entrada na e cas nan no por a kere loke nan a encontra. Nan a bin haya un cadaver di un persona benta abao boca abao y e curpa casi a desintegra mesora a bati alarma na polis. na yegada di e patruya a informa cu esey ta e caso y a solicita presencia di tur autoridad competente. Mesora a inicia cu un investigacion profundo unda a hasta confisca e cadaver pa asina wak si lo por ta procedente diu un hecho castigabel of no. Hecho ta cu e cas ta basta tempo sera y ningun hende ta biba aden pero awor cu tin un cumprado a habri e cas y a bin haya e cadaver eynan.