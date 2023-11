MINISTER ENDY CROES A REUNI CU E STUDIANTENAN DI ARUBA CU TA EHERCE NAN ESTUDIO NA UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA

ORANJESTAD: Despues di un siman basta intensivo y pisadi trabou na Merca, unda cu Minister Endy Croes a bishitavarios universidad tanto na Washington, Maryland State y estado di South Carolina, Minister Endy Croes a topa cu seis (6) studiante di Aruba cu actualmente ta eherciendo nan estudio na University of South Carolina. Durante e encuentroa intercambia idea y e studiantenan a comparti nan experenciadi estudio na University of South Carolina. Minister Endy Croes a enfatisa di por mira bek riba un tremendo siman di trabou, a logra firma un (1) MoU y dos (2) acuerdo cu University of South Carolina.

Nahib Barroso ta studiando operation Supply Chain and Finance na University of South Carolina. Nahib su conseho pa e studiantenan cu ta desea di studia na Merca ta scoge pa studia na University of South Carolina. E universidad tin un excelente “business program” y rank number tres (3) den Operation Supply Chain, number 1 den International Business y brinda asina hopi oportunidad na e studiantenan. Alan Kan ta studiando Finance and Accounting na University of South Carolina. Un conseho pa e studiantenan di Aruba cu ta deseadi studia “business” na Merca ta pa studia na University of South Carolina e ta un “prestigious business school”.

Por ultimo, mandatario di Enseñansa a indica cu e tabata un placer pa dialoga cu e studiantenan y di por a scucha un poco di nan experencia. Alabes Minister Endy Croes a enfatisa cu e ta hopi orguyoso di nos yiunan di tera. Unabes cu finalisa nan estudio nan por regresa Aruba pa asina yuda nos siguidesaroya Pais Aruba cu e conocemento cu nan ta adkeri na e universidad aki. Minister Endy Croes ta desea nan tur clase di exito cu nan estudio y nan futuro carera.