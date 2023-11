Booshi Wever: NEGLIGENCIA Y PRIORIDAD ROBES TIN E BUBALI PLAS UNDA E TA AWE!

Ultimo dianan nos a tuma nota di declaracionnan heroico atrobe di e minister di Bubaliplas Arends tocante e situacion reinante na e sitio ey.

Cu masha orguyo y sin ningun tipo di remordimento pa e daño ecologico cu ta wordo ocasiona, e minister encarga cu Medio Ambiente ta declara cu ela laga habri e “sluisnan” di e Bubali Plas. Ela declara cu despues di a haci varios investigacion y midimento di e calidad di e awa na Bubaliplas, ela tuma e desicion pa habri e “sluisnan” y laga awa (contamina) bay den lama!

E minister a keda di divulga ken a haci e investigacionnan aki? Y tambe ki midimento a haci?

Den cuadro di TRANSPARENCIA lo ta bon pa e minister aki publica resultado di tur e estudionan hací y ken a haci esaki!! Asina leu cu nos sa, na Aruba no tin institutonan cu por haci esaki. Pues ta surgi e pregunta aki si kier tapa e mal-gobernacion y mal maneho hiba dor di su amiguito Otmar y e director di DOW? Den cuadro di transparencia ta necesario pa duna pueblo e informacion aki, y si cu ta trata di un instituto local, ta bon pa wak si e ta acredita pa haci tipo di investigacionnan asina, cu midimento prome cu awa a sali (paden di e plas) y despues.

Na 2017 e mesun director a conseha pa usa e “restfonds” cu tabata tin na FDA pa cuminza drecha e RWZI na Bubali, pasobra cu e tabata forma un peliger inminente y peligroso pa nos turismo!

Pa complace cu ex-minister Otmar diripiente e director a bay di acuerdo pa compra di e incinerator (porkeria). Esaki a sosode cu yen di “gesjoemel” y “foefjes”! E director di DOW a sostene y a tolera esaki, y cu a percura cu Aruba ta sintá cu un porkeria cu nunca a funciona manera mester ta! Tur e “gesjoemel” y “foefjes” aki alabes a sosode cu aprobacion y sosten di e gobierno di Eveline Croes. Ta hopi bisto cu full e show aki ta pa laba cabez di Otmar y hustifica compra di un otro incinerator (porkeria) por medio di corupcion cu por cierto NUNCA a funciona drechi.

Mi ta urgi ministerio publico pa a corto plazo haci un investigacion forensico riba henter e situacion di e RWZI-NAN y e compra di e incinerator! Pa por hasi un investigacion forensico drechi, e director di DOW mester wordo manda cas pa evita cu diripente documentonan desaparece. Aki tambe mi ta haci un apelacion na miembronan di Parlamento cu sikiera ta respeta nan mes y e Pueblo di Aruba, pa tuma accion tambe y acudi cu e keho y pruebanan cu mi a entrega na 2019 na ministerio publico pa haci un investigacion riba e incinerator, ya cu segun hof, ami como ciudadano no tin un “direct belang” den e caso, sino cu ta Parlamento of e propio gobierno. Como pagador di belasting, nos como ciudadano parce di no ta conta den casonan asina pa nos Corte.

Ta inacceptabel cu e actual minister, djis pa yuda su amiguito y un gobierno, ta dicidi pa habri e “sluisnan” sabiendo cu e procesamento na e RWZI-NAN ta 100% malo y completamente for di balance. En corto, AWA SUSHI TA DRENTA Y AWA SUSHI TA SALI! Dus eigenlijk no tin proceso. E realidad ta cu Bubali Plas ta “procesa” awa sushi mescos un planta di RWZI.

Minister Arends den henter e manipulacion aki, un biaha mas ta purba di scapa peyeho di e CORUPTO Otmar! Ta mas cu obvio cu minister Arends deliberadamente ta purba di haci como sifuera e no tabata sa esey! Tur e cosnan aki ta documenta y minister Arends y TUR minister y parlamentario tin esakinan. Es mas, hopi prome cu campaña, na momento cu e planta aki tabata den discusion, ministro Arends como politico tambe a atende riba e peligro inminente aki.

Ta keda raro cu ningun parlamentario no ta exigi un investigacion forensico pa asina determina cuanto corupcion tabata tin den e compra CORUPTO orkestra pa Otmar y su gang di Alibaba cu tabata rondone! Pa colmo awor un di nan, ta man drechi di nos Prome Ministro y ta Zanzi y Zinkinza tur caminda banda di dje. Y hasta lo a haya un puesto adicional como director di un otro departamento cu lo wordo lanta. Pues ta un set di CORUPTO den otro cu ta purba di tapa otro. Y autor principal den e henter CORUPCION aki tin nomber y faam! OTMAR!

Cu e modus operandi aki, esta di tolerancia y sosten na CORUPCION, e gobierno actual mescos cu tempo di AVP, kier NORMALISA corupcion!

Esaki a causa cu pueblo a perde y ta perdiendo e confianza den partidonan politico y politico!

Aruba, 23 november 2023

Miembro di Partido UPP Candelario (Booshi) Wever