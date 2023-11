Dia 4 di december ta e ultimo dia pa entrega e declaracion di inkomstenbelasting 2022 E termino di 2 luna extra ta caduca

ORANJESTAD – Departamento di Impuesto ta informa cu dia 4 di december 2023 ta e ultimo dia pa entrega e formulario di declaracion di inkomstenbelasting 2022. E extension di termino (uitstel) cu 2 luna pa esnan cu no a logra entrega nan formulario dia 2 di october 2023, ta caduca y lo no tin mas extension, pa asina mantene e ritmo di trabao cu Departamento di Impuesto a stipula pa procesa e restitucionnan.

Entrega e declaracion di inkomstenbelasting ta un obligacion legal. Door di entrega e declaracion segun instruccion di ley, e contribuyente ta evita cu e ta haya un cobransa (taxativo) cu boet. Ademas pa medio di e declaracion, e contribuyente ta haya e oportunidad pa haci uzo di su derecho di deduci su gastonan.

Por entrega e declaracion di inkomstenbelasting 2022 na oficina principal na Camacuri durante e siguiente orarionan di trabao: 7.45 – 11.30 y 1.15 – 3.30. Ta conseha e contribuyente pa saca un copia di e declaracion prome cu entrega esaki pa su mesun administracion.

Pa mas informacion por tuma contacto cu Departamento di Impuesto na e siguiente numbernan di telefon: 522 7423 of 522 7424. Contribuyentenan por sigui tambe e noticianan oficial di e departamento riba Facebook: https://www.facebook.com/impuestoaruba/ of via www.impuesto.aw pa asina keda bon informa.

Gerencia di Departamento di Impuesto

24 di november 2023