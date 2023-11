Botonan procedente di Venezuela piscando ilegal cu palambra / Illegale visserij in Arubaanse wateren met palambra visgerei

Ayera e Centro di Operacion Maritimo di Wardacosta a detecta dos contacto sospechoso den awanan di Aruba. Na yegada di Wardacosta pa hasi control di e botonan a nota cu tur dos tawata boto procedente di Venezuela cu tawata piscando ilegal den awanan di Aruba. E botonan tawata usa e sistema di pisca cu palambra, cual tambe ta yama ‘long-lines’. E sistema aki ta prohibi pa usa pa leynan di Aruba.

E patruya di Wardacosta a duna guia na e dos botonan pa nan sali for di awanan di Aruba y e palambranan a ser saca for di awa y a destrui esakinan. E piscanan cu a confisca a ser entrega na Casa Cuna como un donacion.

Illegale visserij in Arubaanse wateren met palambra visgerei

Gisteren nam het Maritiem Operatie Centrum van de Kustwacht twee verdachte contacten waar in de territoriale wateren van Aruba. Het MOC heeft direct een patrouilleboot van de Kustwacht naar de twee contacten gedirigeerd om poolshoogte te nemen. De twee vaartuigen waren vaartuigen uit Venezuela en bevonden zich in de territoriale wateren van Aruba en gebruikten ‘palambras’ om te vissen. De ‘palambras’, ook ‘long lines’ genoemd, is een visgerei bestaande uit meerdere vishaken en is verboden conform de Arubaanse wetgeving. De twee boten zijn uit de Arubaanse wateren gevaren onder begeleiding van de Kustwacht. De Kustwacht heeft de ‘palambras’ uit het water gehaald en vernietigd. De gevangen vissen zijn aan Casa Cuna gedoneerd.