[VIDEO] Hulandes europeo a pega soño tras di stuur y a bay dal riba e rotonde Tanki Flip y a cana bay pabao

Diamars madruga a drenta informe di cu tin un accidente a sosode na e rotonde Tanki Flip y e chauffeur a cana bay pabao den e greppel, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na altura di Hato polis a topa cu e chauffeur un hulandes europeo cu como no tin chip pa telefon a cana bay pabao y polis a pone bay bek na e sitio di suseso. Segun por a compronde for di e chauffeur e lo a pega soño tras di stuur biniendo for di nort y a bay dal e riba e acera di e rotonde y a cana bay busca ayudo. Polis a pone e chauffeur supla pero e no a surpasa e limite. Cu ayudo di polis a logra haya un takelwagen pa kita e vehiculo for di e rotonde.