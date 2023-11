Aruba a conoce su di 4 miyonario pa aña 2023!

ORANJESTAD, Aruba – 29 di november, 2023: Diamars anochi 28 di november tabata tin e sorteo

miyonario di Mini Mega y Mega Plus. E numbernan ganado tabata: 07-16-21-28 y e Mega Ball: 15 y

manera e resultado a wordo procesa a bin haya sa cu tin 1 solo ticket ganado cu a gana full e jackpot Mini

Mega y Mega Plus cu e jackpot tabata na 1 miyon 125 mil florin cu wordo bendi na Gwenny’s Lottery.

Awe diaranson, Aruba ta sera conoci cu e di 4 feliz miyonario di Aruba cu Lotto, e loteria di Aruba pa

aña 2023. E feliz ganado a presenta na oficina di Lotto na Paardenbaaistraat 10 pa cobra e premio grandi

aki cu el a gana cumprando su mesun numbernan.

Maikel a conta cu el a combina su numbernan di suerte cu e fechanan natal di su famia y e number aki a

bira e numbernan miyonario. Maikel ta e unico feliz ganador di e jackpot miyonario di Mini Mega y

Mega Plus.

Lotto, E Loteria di Aruba tin diferente wega, Catochi, Big 4, 1-OFF, Zodiac, Wega di Number di Korsou

di Lotto, Lucky 3, Multi-X, Lotto di Dia, Lotto 5, Mini Mega y cu su Mega Plus y e diferente weganan di

Raspa y Gana y Instacash. Cumprando Lotto bo ta contribui na deporte riba nos isla. E meta ta pa

organisa loteria, cambia bida di su hungadonan y na mes momento inverti den deporte local pa medio di

donacionnan na e comision di subsidio.