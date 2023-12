Aruba Tourism Authority y Aruba Airport Authority cu bishita exitoso na Chile y Peru: DIASABRA TA YEGA VUELO INAUGURAL DI LIMA CU LATAM AIRLINES

Recientemente Oficina di Turismo (A.T.A.) y Aruba Airport Authority (A.A.A.) a completa un bishita exitoso na Chile y Peru. E delegacion di Aruba tabata consisti di Ronella Croes, CEO di A.T.A., Sanju Luidens, CMO di A.T.A., Jordan Schlipken, Director di A.T.A. Latino America, Barbara Brown, Chief Revenue Development & Communications Officer, Jo-Anne Meaux-Arends, Executive Aviation Business Development. Hunto cu demas miembronan di ekipo di A.T.A. y compaña pa socionan turistico, a participa den diferente evento y actividadnan pa fortifica conexionnan turistico entre Aruba y mercadonan importante di Sur America.

Durante e bishita a reuni cu aerolinean manera Copa y LATAM Airlines y tambe tour operadornan, prensa internacional, autoridadnan clave na Peru, y Embahada di Hulanda. Durante un recepcion na e residencia di e Embahador Hulandes na Peru, a tuma lugar un celebracion pa cu e biahe inaugural directo for di Lima pa Aruba. E evento aki a conta cu diferente representante di Gobierno, entidad di turismo, Camara di Comercio di Peru.

E vuelo directo entre Lima y Aruba ta marca e cuminsamento di un conexion aun mas fuerte entre nos paisnan. Nos a presencia un crecemento impresionante di 76% den yegada di biaheronan for di Peru na aña 2023 en comparacion cu 2022. Cu e conexion directo nobo aki, nos tin como meta pa sigui stimula turismo for di Peru y Sur America na 2024.

Mester enfatisa e importancia strategico di Lima Peru como un hub den e region, mirando cu esaki ta extende conexion nan cu otro paisnan di Sur America, manera Chile, Argentina, Brazil Paraguay, y Uruguay.

Te cu luna di oktober di e aña aki, Aruba a ricibi 102,641 bishitante for di Latino America, di cual 4,900 tabata for di Peru, 6,950 for di Chile, 15,933 for di Argentina y 10,995 for di Brazil. E cifranan record aki a capta atencion di LATAM Airlines, kende a reconoce e potencial prometedor pa expande e conexion entre Sur America cu Aruba.

Aruba a prueba di ta un destinacion sumamente atractivo pa bishitantenan for di Latino America, atraendo bishitantenan relativamente hoben (30-39 aña). Algun otro factor remarkabel ta cu e turista Chileno ta gasta mas cu e averahe cu otronan ta gasta, pero tambe cu e mercado Argentino ta gosa di estadianan largo, y por menciona cu 25% di Peruanonan ta ripiti nan bishita pa Aruba.

E vuelo directo di LATAM entre Lima y Aruba lo cuminsa cu tres buelo semanal riba diahuebs, diasabra y diadomingo. Esaki ta ofrece flexibilidad pa biaheronan y ta cumpli cu e demanda creciente. Cu determinacion, ta pone como meta pa ricibi alrededor di 125 mil bishitante for di Latino America den e aña benidero.

Un felicitacion na Ministerio di Turismo di Aruba, team di A.T.A y A.A.A. pa un sosten persistente y dedicacion comun pa haci di e iniciativa aki un exito.