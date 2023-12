[VIDEO] Ceremonia oficial di entrega di yabi di un van Changan modelo Star 9 na All to car

Diasabra merdia a tuma lugar e ceremonia oficial di entrega di yabi di e van Changan modelo Star 9 na All To Car na L.G. SMith Blvd. Pa e ocasion aki gerente di benta na All To Car sr. Kenneth Wever a tene un discurso oficial unda ta gradici Aruba Black Tie Foundation pa a scoge un di e autonan di All To Car cu ta trese autonan di calidad y cu ta duna servicio di calidad. A traspasa e yabi na e organisacion y a dun’e na e directora di Scol Dornasol na Burubunu na Sabana Basora. E autonan aki ta di bon prijs y calidad halto pa nos comunidad. Sorpresa tabata ora director di All To Car a informa directora di Dornasol cu nan lo ricibi adicional tambe un aña di servicio gratis!