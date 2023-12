LATAM Airlines a lansa ruta nobo Lima-Aruba / LATAM Airlines Launches New Route from Lima, Peru, to Aruba / LATAM Airlines lanza nueva ruta desde Lima, Perú a Aruba

Aruba Airport Authority N.V. (AAA), Aruba Tourism Authority (ATA) y Gobierno di Aruba ta anuncia cu masha orguyo cu LATAM Airlines, e aerolinea lider den Latino America, a lansa su ruta di mas anticipa, esta e ruta Lima, Peru (LIM) pa Aruba (AUA). E vuelo inaugural, cu a tuma luga riba dia 2 di december 2023, ta demostra un logro grandi pa Aruba, como cu Lima – Peru, ta bira di tres hub Latino Americano pa nos isla, lo mehora e conexion pa e pasaheronan.

Tur pasahero cu a yega riba e vuelo inaugural a ricibi un caluroso bonbini di parti di e team di Aeropuerto di Aruba, compaña pa un regalo chikito. E ceremonia oficial a tuma luga den e Arrival Hall di Aeropuerto Internacional Reina Beatrix. A conta cu presencia di varios mandatario, ehecutivo di aviacion, stakeholders hotelero y demas invitado. Entre e invitadonan por a conta cu presencia di Minister Presidente mr. Evelyn Wever-Croes, Minister di Turismo & Salud Publico, Dangui Oduber, CEO di Aruba Tourism Authority, Ronella Croes, CEO di Aruba Airport Authority, Joost Meijs y Lucia Davil kende ta Director di Benta na LATAM Airlines Peru. E evento a termina cu un ceremonia di corta cinta y corta bolo, pa simbolisa inicio oficial di e ruta aki.

E adkisicion di Lima – Peru como un destinacion na e red di expansion di Aeropuerto di Aruba, ta bin despues di un decada desde cu e aerolinea LAN tabatin su ultimo operacion na Aruba. Despues di esey el a uni cu TAM Linhas Aéreas na aña 2022 y asina a bira LATAM. Esaki lo ta di tres hub Latino Americano pa Aruba despues di Bogota cu Avianca y Panama cu Copa. Ta spera cu e ruta nobo aki di Lima lo contribui na un cantidad di 2.080 stoel adicional pa luna, aumentando e capacidad di Latino America pa Aruba cu aproximadamente 8%.

E asociacion cu LATAM ta permiti Aeropuerto di Aruba di brinda diferente opcion di biahe, mirando LATAM su operacionnan domestico den cinco pais di Sur America y su

red extenso cu ta cubri un total di 140 destinacion. E ruta nobo aki ta habri oportunidad p’e biaheronan local tin acceso na destinacionnan tan desea den Latino America, incluyendo Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

“Cu e buelo inaugural aki di LATAM, nos ta sumamente contento di por reestablece e conexion aereo entre Aruba y Lima. Cu esaki Set featured imagenos por reanuda e intercambio directo cu nos pais ruman Peru”, asina Prome Minister mr. Evelyn Wever-Croes a expresa.

“E ruta directo entre Lima – Peru y Aruba ta un testimonio di colaboracion entre Ministerio di Turismo, AAA, ATA y LATAM. E colaboracion entre nos tabata uno fundamental pa stimula crecemento di Aruba, transformando nos isla den un centro cu ta conecta nos cu e paisahe y cultura di Latino America. Awe, Lima ta bira e di tres centro regional di Latino America pa Aruba, mehorando ainda mas nos conexion y habriendo un mundo di posibilidad. E ruta nobo aki ta habri porta pa trafico di bishita pa famianan y amigonan, specialmente pa e comunidad Peruano na Aruba. Na mes momento, cu miras pa futuro, nos ta mira e potencial di e oportunidadnan comercial. E conexion estableci awe ta pone e fundeshi pa colaboracion economico cu por beneficia ambos region. Mientras nos ta explora e posibilidadnan aki, nos ta visualisa un futuro unda comercio tin fluidez sin problema entre Lima y Aruba”, asina Minister di Turismo, Dangui Oduber, a bisa den su discurso.

“Nos tabata trahando activamente riba un strategia di diversificacion. E momento aki ta un testimonio di e trabou duro andando na nos isla y di nos team di Latino America. E vuelo inaugural aki ta representa un oportunidad fantastico p’asina amplia nos participacion den e mercado di bishitante di Latino America y fortalece ainda mas nos lasonan cu LATAM Airlines. Ta spera cu aña 2024 cuminsa solido pa Aruba, specialmente desde Cono Sur, loke ta priminti un crecemento potencial rond di 8% pa aña 2023 y lo duna nos e oportunidad pa capta mas mercado economicamente atractivo cu ta inclui Chile y Brasil cu tin patronchi halto di gasto, Perú cu 25% di repeat guests y Argentina cu un estadia promedio di nuebe anochi”, asina Ronella Croes, CEO di ATA, a expresa.

Joost Meijs, CEO of AAA N.V., a expresa su entusiasmo pa e ruta nobo aki di Lima-Aruba bisando cu: “E ruta di Lima ta marca un momento significativo pa Aruba, reenforsando nos lasonan cu Latino America. E asociacion cu LATAM ta demostra e compromiso cu Aeropuerto di Aruba tin pa expande conexion y brinda nos biaheronan un acceso incomparabel pa diferente destinacion den e region.”

E colaboracion strategico aki no unicamente ta nifica un crecemento pa Aruba sino cu tambe ta alinia cu e mision di LATAM pa ofrece experiencia di biahe facil, conectando e pasaheronan cu henter e continente Americano

Detaye di vuelo

E ruta nobo Lima-Aruba lo encera tres vuelo pa siman, riba diahuebs, diasabra y diadomingo. Lo opera e vuelo aki cu un avion modelo A320 cu ta conta cu 174 stoel. Ticket ta obtenibel a traves di e website di LATAM, www.latamairlines.com of via di bo agencia di biahe preferi.

Tocante Lima

Lima, e capital vibrante di Perú, ta cuater ora leu di Aruba. E ciudad ta famoso pa su patrimonio cultural, arkitectura historico y experiencia culinario. Como gateway pa Perú, Lima ta ofrece un combinacion unico di modernisacion y tradicion, invitando tur e biaheronan pa explora su maraviyanan, su mercadonan y su beyesa di costa.

Tocante LATAM

LATAM Airlines, ta un aerolinea clave den e industria di aviacion, ta reconoci pa su compromiso den brinda servicio top-notch y un conexion amplio rond henter e continente Americano. Cu un red amplio cu ta conecta bo cu un cantidad di pais, LATAM ta reconoci pa facilita e experiencia di biahe, garantisando cu e pasaheronan tin acceso na un variedad di destinacion paden y pafo di Sur America. E aerolinea ta conecta su pasaheronan na difente destinacion interesante manera Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.

LATAM Airlines Launches New Route from Lima, Peru, to Aruba

ORANJESTAD – The Aruba Airport Authority N.V. (AAA), the Aruba Tourism Authority, and the Government of Aruba are thrilled to announce that LATAM, Latin America’s leading airline group, has launched its highly anticipated new route connecting Lima, Peru (LIM), to Aruba (AUA).

The inaugural event, held on December 2nd, 2023, marks yet another significant milestone for Aruba as Lima, Peru, becomes the island’s third Latin America regional hub, enhancing connectivity for travelers. Passengers arriving on the inaugural flight received a warm welcome from the Aruba Airport team, accompanied by a small gift. The official inaugural ceremony unfolded in Aruba Airport’s Arrival Hall, attended by government officials, aviation executives, hotel industry partners, and esteemed guests. Distinguished attendees included Aruba’s Prime Minister, Mrs. Evelyn Wever-Croes; Minister of Tourism & Public Health, Mr. Dangui Oduber; Ms. Ronella Croes, CEO ATA; Mr. Joost Meijs, CEO AAA; and Ms. Lucia Davil, Director of Sales of LATAM Airlines Peru. The event concluded with the traditional ribbon and cake-cutting ceremony, symbolizing the official commencement of operations on this new route.

The addition of Lima, Peru, as a destination in Aruba Airport’s expanding network comes after a decade since the airline’s last operation to the island. This will be Aruba’s third Latin America Hub following Bogota, serviced by Avianca, and Panama, serviced by Copa. The new route serving Lima is expected to contribute an additional monthly seat capacity of approximately 2,080 seats, increasing Aruba’s overall seat capacity to Latin America by approximately 8%.

The partnership with LATAM allows Aruba Airport to provide diverse travel options, given LATAM’s domestic operations in five South American countries and its extensive network covering over 140 destinations. The new route opens opportunities for local travelers to access sought-after destinations in Latin America, including Argentina, Brazil, Chile, Paraguay, and Uruguay.

“With this inaugural LATAM flight, we are very pleased to re-establish the air connection between Aruba and Lima. With this, we can resume the direct exchange with our sister country Peru,” expressed Aruba’s Prime Minister, Mrs. Evelyn Wever-Croes.

“The direct route between Lima, Peru, and Aruba is a testament to the collaboration between the Ministry of Tourism, AAA, ATA, and LATAM. The collaboration between us has been fundamental to stimulate the growth of Aruba, turning our island into a center that connects us with the landscape and culture of Latin America. Today, Lima becomes the third regional center in Latin America for Aruba, further improving our connectivity and opening a world of possibilities. This new route opens doors for visits to relatives and friends, especially to the Peruvian community in Aruba. At the same time, looking ahead, we see the potential for business opportunities. The connectivity established today lays the foundation for economic collaboration that can benefit both regions. As we explore

these possibilities, we envision a future where trade flows seamlessly between Lima and Aruba,” expressed Aruba’s Minister of Tourism & Public Health, Mr. Dangui Oduber.

“We have been actively pursuing a diversification strategy. This moment is a testament to the hard work on the island and by our team in Latin America. This inaugural flight represents a fantastic opportunity to expand our market share of visitors from Latin America and further strengthen our bonds with LATAM Airlines. 2024 is expected to have a strong start for Aruba, especially from the Southern Cone, allowing for potential growth of close to 8% vs. 2023 and allowing us to capture more economically attractive markets, including Chile and Brazil, with high spending patterns, Peru with 25% of repeaters, and Argentina with an average length of stay of 9 nights,” expressed Ronella Croes, CEO ATA.

Joost Meijs, CEO of AAA N.V., expressed his enthusiasm about the new route, stating, “The launch of the Lima route marks a significant moment for Aruba, further strengthening our ties within the Latin America footprint. This partnership with LATAM exemplifies Aruba Airport’s commitment to expanding connectivity and providing our travelers with unparalleled access to diverse destinations in the region.”

This strategic collaboration not only signifies growth for Aruba but also aligns with LATAM’s mission to offer seamless travel experiences, connecting people across the Americas.

Flight Details The new Lima-Aruba route will operate three times a week on Thursdays, Saturdays, and Sundays and will be operated with an A320 aircraft with 174 seats. Tickets are available to book via LATAM’s website at www.latamairlines.com or through your preferred travel agent.

About Lima Lima, the vibrant capital of Peru, is a four-hour flight from Aruba. The city is renowned for its rich cultural heritage, historic architecture, and culinary experience. As the gateway to Peru, Lima offers a unique blend of modernity and tradition, inviting travelers to explore its archaeological wonders, bustling markets, and coastal beauty.

About LATAM

LATAM Airlines, a key player in the aviation industry, is renowned for its commitment to providing top-notch services and extensive connectivity across the Americas. With a vast network spanning multiple countries, LATAM is recognized for facilitating seamless travel experiences, ensuring passengers have access to a wide range of destinations within South America and beyond. The carrier connects passengers to various exciting destinations such as Argentina, Brazil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, and Uruguay.

LATAM Airlines lanza nueva ruta desde Lima, Perú a Aruba

ORANJESTAD – La Autoridad Aeroportuaria de Aruba N.V. (AAA), la Autoridad de Turismo de Aruba y el Gobierno de Aruba se complacen en anunciar que LATAM, el grupo de aerolíneas líder de América Latina, lanzó su esperada nueva ruta que conecta Lima, Perú (LIM), con Aruba (AUA).

El evento inaugural, celebrado el 2 de diciembre de 2023, marca otro hito importante para Aruba, ya que Lima, Perú, se convierte en el tercer centro regional de América Latina de la isla, mejorando así la conectividad para los viajeros.

Los pasajeros que llegaron en el vuelo inaugural recibieron una calurosa bienvenida del equipo del aeropuerto de Aruba, acompañada de un pequeño obsequio. La ceremonia oficial de inauguración tuvo lugar en la sala de llegadas del aeropuerto de Aruba, a la que asistieron funcionarios del gobierno, ejecutivos del sector de la aviación, socios de la industria hotelera y estimados invitados. Entre los distinguidos asistentes se encontraban la Primera Ministra de Aruba, Sra. Evelyn Wever-Croes; el Ministro de Turismo y Salud Pública, Sr. Dangui Oduber; la Sra. Ronella Croes, Directora Ejecutiva de ATA; el Sr. Joost Meijs, Director Ejecutivo de AAA; y la Sra. Lucia Davil, Directora de Ventas de LATAM Airlines Perú. El evento concluyó con la tradicional ceremonia de corte de cinta y pastel, que simboliza el inicio oficial de las operaciones de esta nueva ruta.

La incorporación de Lima, Perú, como destino en la red en expansión del Aeropuerto de Aruba se produce después de una década desde la última operación de la aerolínea a la isla. Este será el tercer centro de operaciones de Aruba en América Latina, después de Bogotá, donde opera Avianca, y Panamá, donde opera Copa. Se espera que la nueva ruta a Lima contribuya con una capacidad mensual adicional de aproximadamente 2.080 asientos, aumentando la capacidad total de asientos de Aruba a América Latina en aproximadamente un 8%.

La asociación con LATAM permite al Aeropuerto de Aruba ofrecer diversas opciones de viaje, dadas las operaciones domésticas de LATAM en cinco países sudamericanos y su extensa red que cubre más de 140 destinos. La nueva ruta ofrece a los viajeros

locales la oportunidad de acceder a los destinos más solicitados de América Latina, como Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

“Con este vuelo inaugural de LATAM, estamos sumamente contentos de poder reestablecer la conexión áerea entre Aruba y Lima. Con esto podemos reanudar el intercambio directo con nuestro hermano país Perú” expresó la Primer Ministro de Aruba, Sra. Evelyn Wever Croes.

“Esta ruta directa entre Lima, Perú y Aruba es un testimonio de la colaboración entre el Ministerio de Turismo, AAA, ATA y LAATAM. La comunicación entre nosotros fue fundamental para estimular el crecimineto de Aruba, convirtiendo nuestra isla en un centro que nos conecta con el paisaje y la cultura de Latinoamérica. Hoy, Lima se convierte en el tercer centro regional de Latinoamérica para Aruba, mejorando aun mas nuestra conectividad y abriendo un mundo de posibilidades. Esta nueva ruta abre puertas para el tráfico de visitas para familiares y amigos, especialmente para la comunidad Peruana en Aruba. Al mismo tiempo, con miras hacia el futuro, vemos el potencial de las oportunidades comerciales. La conectividad establecida hoy pone una base para la colaboración económica que puede beneficiar a ambas regiones. Mientras que exploramos estas posibilidades, visualizamos un futuro en donde el comercio fluya sin problema entre Lima y Aruba” según lo expresado por el Ministro de Turismo y Salud Publica Sr. Dangui Oduber.

“Hemos estado siguiendo activamente una estrategia de diversificación. Este momento es un testimonio del arduo trabajo en la isla y de nuestro equipo en América Latina. Este vuelo inaugural representa una fantástica oportunidad para ampliar nuestra participación de mercado de visitantes de América Latina y fortalecer aún más nuestros vínculos con LATAM Airlines. Se espera que 2024 tenga un comienzo sólido para Aruba, especialmente desde el Cono Sur, lo que permitirá un crecimiento potencial cercano al 8% respecto a 2023, y nos permitirá capturar más mercados económicamente atractivos que incluyen a Chile y Brasil con altos patrones de gasto. Perú con un 25% de personas que repiten su visita y Argentina con una estadía promedio de 9 noches”, expresó Ronella Croes, CEO de ATA.

Joost Meijs, director ejecutivo de AAA N.V., expresó su entusiasmo por la nueva ruta, declarando: “El lanzamiento de la ruta a Lima marca un momento significativo para Aruba, fortaleciendo aún más nuestros lazos con la huella de América Latina. Esta asociación con LATAM ejemplifica el compromiso del Aeropuerto de Aruba de ampliar la conectividad y ofrecer a nuestros viajeros un acceso sin igual a diversos destinos de la región.”

Esta colaboración estratégica no sólo significa crecimiento para Aruba, sino que también se alinea con la misión de LATAM de ofrecer experiencias de viaje fluidas, conectando a la gente a través de las Américas.

Detalles del vuelo La nueva ruta Lima-Aruba operará tres veces por semana los jueves, sábados y domingos y será operada con un avión A320 de 174 asientos. Los tickets están disponibles para reservar a través del sitio web de LATAM en www.latamairlines.com o a través de su agente de viajes preferido.

Acerca de Lima Lima, la vibrante capital de Perú, está a cuatro horas de vuelo desde Aruba. La ciudad es famosa por su rico patrimonio cultural, arquitectura histórica y experiencia culinaria. Como puerta de entrada a Perú, Lima ofrece una combinación única de modernidad y tradición, invitando a los viajeros a explorar sus maravillas arqueológicas, sus bulliciosos mercados y su belleza costera.

Acerca de LATAM LATAM Airlines, un actor clave en la industria de la aviación, es reconocida por su compromiso de brindar servicios de primer nivel y una amplia conectividad en todo el continente americano. Con una vasta red que abarca múltiples países, LATAM es reconocida por facilitar experiencias de viaje fluidas, garantizando que los pasajeros tengan acceso a una amplia gama de destinos dentro y fuera de América del Sur. La aerolínea conecta a los pasajeros con varios destinos interesantes como Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.