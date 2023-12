Aruba Tourism Authority (ATA) cu Asistencia Exitoso na Wedding MBA Convention 2023 Las Vegas Y a invita socionan local den e industria di matrimonio local pa participa

Recientemente, ekipo di Aruba Tourism Authority (A.T.A.) exitosamente a participa na e prestigioso Wedding MBA Convention, cu a tuma lugar na comineso di November, na Las Vegas. E Wedding MBA Convention ta un evento cu ta enfoca riba yuda y asisti companianan y profesionalnan den e industria di matrimonio, cu conocemento, tendencia- y tecnologianan nobo.

Durante e conferencia, a tene mas di 150 sesion unda a discuti topiconan vital pa tur profesional den e industria di matrimonio, manera ‘venues’, ‘planners & designers’, ‘DJ / MC’, florista, catering/bolo, ‘officiants’, fotografo, y bisti di boda/flus. E evento a conta cu mas di 200 exhibicion, y a logra atrae un cantidad impresionante di 3000 profesionalnan den e industria.

A.T.A. tin algun aña caba ta participa na e wedding show aki cu ta un di eventonan di mas grandi pa cu e region di Norte America. Asina confirmando su compromiso cu e desaroyo di e industria di matrimonio na Aruba como parti di Niche. Presente na e wedding show tawata Area Director di Norte America, Sjeidy Feliciano hunto cu Josette Croes, Trade Supervisor y tambe Liliana Mancini sales manager na Norte America cu ta enfoca riba Destination Weddings. Aruba ta un di e cinco destinonan cu a participa den e conferencia aki, cu un total di 12 partner local importante manera Aruba Fairy Tales, Ceremonies & Celebrations in Aruba, Aruba Marriott Resort and Stellaris Casino, First Class Experience Aruba, Amare Weddings Aruba , Prism Media Production, Wowo creative consultancy, The Ritz-Carlton Aruba, Renaissance Wind Creek Aruba Resort, Hilton Aruba Caribbean Resort & Casino, Holiday Inn Resort Aruba, y WED Aruba.

Un di e enfokenan di ATA ta pa sigui eleva e calidad di Destination Weddings pa Aruba, E turismo di matrimonio ta representa un fuente importante di entrada pa e isla, unda parehanan ta eligi Aruba pa nan evento mas especial. A.T.A. ta reconoce e aporte importante cu e parehanan aki ta ofrece na nos economia local, no solamente durante e ceremonianan, sino tambe den gastonan relaciona cu decoracion, makiyahe, fotografia, y mucho mas.

Pa prome biaha, ATA a inverti pa facilita nos socionan den e sector di matrimonio cu nan participacion na e conferencia, ofreciendo oportunidad pa asisti na diferente tayer educativo, y asina mantene nan na altura di e ultimonan tendencianan den e mundo di matrimonio.

A.T.A. ta keda comprometi cu e crecemento sostenibel di e industria di matrimonio na Aruba, y ta gradici tur socionan local pa nan participacion durante e evento aki.