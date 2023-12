[VIDEO] Auto a dal un mucha cu a core crusa caminda na Sabana Basora

Diaranson atardi a drenta informe diu un accidente cu hende herida na Sabana Basora, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu un chauffeur di Wit Gele Kruis hibando un hende di edad paciente bek na su cas a lora un birada a mira un señora na su banda drechi ta hisa man pa haci seña pero e chauffeur no a compronde e seña mientras na e banda robes un mucha a core sali for di cura y ela dal esaki sin a ripara esey prome. E mucha a ricibi un impacto cu a bente abao y tabata sangrando. Polis a pidi ambulans cu sumo urgencia y polis mester a atende tambe e bisiñanan cu a lanta contra e chauffeur. Polis a haci e test di alcohemia y esaki a sali “0” of sea e no tin ni un lek di alcohol den su curpa. Na yegada di e ambulans a atende e mucha y a transporte cu urgencia pa hospital.