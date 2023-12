Hopi hende a keda rabia cu e concierto di Romeo Santos, te despues di 4’or ela presenta

Diasabra anochi for di oranan tempran fanaticonan a presenta na Harbour Arena pa e concierto y Romeo Santos ta te 4’or di madruga ela presenta. E motibo tabata cu e ekipo y tecnico pa su presentacion a yega Aruba den oranan di awemadruga 1’or y mey y pa ora a caba di instale tabata te despues di 3’or y mey. Pero ya hopi hende a sali for di e Arena disgusta for di 2’or caba y pa ora nan a tende cu toch e lo presenta e hendenan aki no a ser permiti pa drenta bek. Ademas e hendenan cu si a keda y cu tabata tin nan token di bebida warda pa e presentacion di Romeo Santos y pa nan sorpresa e barnan a sera riba instruccion di polis y e barnan no tabata debolbe e placa di e tokennan.