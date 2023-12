MINISTER ENDY CROES TA ACUDI NA E APERTURA DI “CLINICS” ORGANISA PA ARUBA LITTLE LEAGUE

ORANJESTAD: Diahuebs anochi, Minister di Enseñansa y Deporte Endy Croes a acudi na e apertura di “clinics” organisa pa Aruba Little League. E apertura a tuma luga na e edificio di SIMAR, unda cu Minister Endy Croes a hiba palabra y a papia tocante e importancia di siña e mucha- y hobennan deportista pa aplica e balornan olimpico, cual taexcelencia, respet y amistad. E “clinics” of training aki ta pa educa e entrenadonan di baseball con pa entrena y prepara e hobennan den e deporte di baseball. Cu e curso aki e entrenadonan ta adkeri balor-, conocemento- y habilidadnan cu ta necesario pa lidera un ekipo. Aruba Little League ta duna e cursonan aki na tur coach cu actualmente ta trahando cu deportista di edad di 4 pa 16 aña. Un tremendo curso di Aruba Little League, unda cu nan ta contribui den e desaroyo di e entrenadonan di baseball, pero alabes den e desaroyo di e hobennan deportista. Minister Endy Croes ta felicita Aruba Little League cu e tremendo cursonan cu nan ta ofrece na e entrenadonan di baseball pa hunto hiba deporte di Aruba na un otro nivel.