[VIDEO] Clientenan di restaurant a haya nan cuenta exagera y no kier a paga

Diadomingo anochi a drenta informe di cu despues di a come clientenan no kier paga e cuenta di restaurant, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu un grupo di turista for di Curaçao despues di a come a la grandi a haya e cuenta exagera y no kier a paga e suma. Polis a interveni y a splica e clientenan cu nan a ser cobra locual nan a consumi. E grupo a admiti di a pidi tur eseynan y a compronde cu ta esey ta e suma cu nan mester paga. Nan a paga e cuenta y e asunto a keda resolvi.