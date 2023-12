Rotary Club of Aruba ta organisa pa 24 añaconsecutivo su torneo di golf na beneficio di e comunidad na unda a colecta mas cu Awg 115,000 pa obra di caridad

Aruba, 8 di december 2023 — Rotary Club of Aruba ta orguyoso di por a realisa su di 24 Torneo anual di golf nabeneficio di nos comunidad, esaki a tuma lugar diasabra 2 di december di 2023 na Tierra del Sol. Loke a cuminsa como un bunita evento na unda miembronan di e club tawata topa, tanto eamantenan di golf y esunan cu no, a bira un evento hopi popular y gusta. Tur aña tin un entusiasmo grandi, no solamente di e participantenan local, pero tambe ta conta cu participantenan di tur e region. E aña aki a conta cu e participacion di 25 ekipo, creando asina hopi ambiente na unda cu tur participante a disfruta di un atardi y anochi hopi ameno.

E exito di e iniciativa aki tabata posibel danki na e grandioso sosten di Aruba su comunidad empresarial, loke a resulta den un recaudacion di mas di Awg 115,000 cual ta un suma bunita y significante. E suma importante aki ta hunga un partifundamental pa asina duna sosten na varios organisacioncaritativo local.

Durante e recepcion despues di e torneo, Rotary Club of Aruba no solamente a celebra e ganadornan di e torneo, si no cu tambea reparti donacion na varios organisacionan local. E impactodirecto y inmediato aki a refleha e compromiso di e Club pa cu e comunidad di Aruba cu su lema “Service Above Self”

Rotary Club of Aruba ta expresa su gratitud na tur e participantenan, sponsors, y tur cu a contribui cu nan generosidad y dedicacion pa haci un diferencia positivo. E clubta desea exito na tur organisacionan y ta aplaudi nan esfuerzo yasina ta keda enfatisa e compromiso di trabou cu ta resulta den bienestar pa nos comunidad.

E president di club Luis Oduber a expresa su agradecimiento, bisando, “Pabien na e ganadornan y kier desea suerte na eorganisacionan local cu ta conta cu e contribucion di Rotary Club of Aruba, asina hunto por a duna un man, nos ta orguyosodi por a sirbi nos comunidad!”