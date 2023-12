Raad van Advies Huramentacion di drs. R.J. van der Zande

Posted in

Oranjestad – Dia 7 december 2023 sr. drs. Rolf J. van der Zande a huramenta como ambtenaar na Raad van Advies. ESecretaris di Raad van Advies, mr. Albert Braamskamp, a efectua e huramentacion.

Sr. drs. Van der Zande a drenta den servicio di gobierno dia 1 di augustus 2021 den funcion di asistente di maneho na Raad van Advies.

Na e ocasion aki mr. Braamskamp a felicita e ambtenaar cu e huramentacion y a subraya e importancia di su trabou den interes general.

Foto: Sr. Albert Braamskamp y Sr. Rolf van der Zande

Oranjestad – Op 7 december 2023 is de heer drs. Rolf J. van der Zande beëdigd als ambtenaar in dienst van het Land bij de Raad van Advies. De eed werd afgelegd in handen van mr. A. Braamskamp, secretaris van de Raad van Advies.

Dhr. drs. van der Zande is op 1 augustus 2021 in dienst van de overheid getreden in de functie van beleidsmedewerker bij de Raad van Advies.

Bij deze gelegenheid heeft mr. Braamskamp de ambtenaar gefeliciteerd met zijn beëdiging en benadrukte hij het belang van een onafhankelijke taakuitvoering binnen de taakstelling van de Raad van Advies.

Foto: Dhr. Braamskamp en dhr. van der Zande.