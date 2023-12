Debi na hopi pregunta tocante e victimanan famia por manda email na e infodesk!

infodeskkpa@kparuba.com

si tin pregunta di familiares di esnan cu a bini cu boto y den forma ilegal a purba ingresa nos isla.

Manera ta conosi tin algun venezolano cu a fayece den e trayecto pa drenta Aruba ilegalmente ora cu nan boto a bolter. A bin compronde cu ta conosi oficialmente cu 2 a logra yega tera sano y salvo pero cu hopi sed y cansa. Pero no sa di e otronan 3 curpa sin bida a ser haya nan, na Venezuela ta ser papia cu 3 boto hopi chikito pa hiba 30 hende en total pero un so a dicidi di sigi bin e otro 2 botonan a dicidi di regresa venezuela despues cu nan a sali for di El Hato Santa Rita. Aki hasta tin nomber di e capitan unda boto a bolter y tur hende a purba drenta pero dos a keda pega y no a logra pero 3 persona femenino a dicidi landa pa yuda un prima pero eynan ambos a hoga y un homber tambe a hoga den e pesadia di viaje pa un miho bida. Aki ta trata di dos dama hoben bao nomber Alexandra Lugo, Maria Martinez di bario Las Cumaraguas, di e municipio di Falcon y e caballero Jose Lugo cu tambe di un sector basta serca unda a planea e biahe clandestino / ilegal. E noticia cu potret y nomber mientras na Aruba ainda no a informa ken nan ta, Familiares a cuminsa reclama curpa y bisa ken ta capitan mirando cu 3 hende a hoga y ley pisa ta colga riba su cabes y tambe conseshi. Ta ser papia cu 7 a logra landa y drenta pero despues hende a busca nan pero a bay y a hasi yamada laat pa ayudo na authoridad unda ya oranan a pasa caba. Ainda no a haya nin rastro ni ningun pida di e boto cu lo a sink. Ta trata aki di un boto chikito di un motor.