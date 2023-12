No tin cambio di tarifa di inkomstenbelasting y loonbelasting pa aña 2024 E suma liber di impuesto ta Afl. 30.000

ORANJESTAD – Pa aña 2024 lo no tin cambio den e tarifa di inkomstenbelasting y loonbelasting. Manera

conoci e mesun tarifa cu ta valido pa inkomstenbelasting ta valido tambe pa loonbelasting. E tarifa aki ta hopi

importante tanto pa persona priva, doño di trabou y comerciante cu tin empresa propio (eenmanszaak).

Pa loke ta e suma liber di impuesto, esaki ta keda Afl. 30.000. Esaki ta nifica cu si e entrada fiscal ta

Afl. 30.000 of menos pa aña, e persona no ta paga inkomstenbelasting of loonbelasting den aña 2024.

Tarifa di inkomstenbelasting/loonbelasting 2024

E tabel di tarifa di inkomstenbelasting/loonbelasting 2024 ta como lo siguiente:

Na un entrada di mas cu e suma menciona

den kolom I, pero no mas cu e suma

menciona den kolom II,

e suma di impuesto ta bira e suma menciona den

kolom III hunto cu e suma calcula a base di e

porcentahe menciona den kolom IV.

Ta calcula e porcentahe riba e parti di entrada cu ta

surpasa e suma menciona den kolom I.

I II III IV

1. – 34.930 – 10,00%

2. 34.930 63.904 3.493,00 21,00%

3. 63.904 135.527 9.577,50 42,00%

4. 135.527 – 39.659,20 52,00%

Con ta haci e calculacion di impuesto?

Aki ta sigui un splicacion di e forma cu ta calcula e suma di impuesto.

 Prome cu aplica e tabel pa calcula e suma di impuesto mester deduci e suma liber di impuesto

(belastingvrije som) di Afl 30.000.

 Na final ta haci e suma di impuesto cu a wordo calcula, un suma cera.

Ehempel:

Entrada fiscal pa aña Afl. 65.432

Suma liber di impuesto Afl. 30.000 -/-

Entrada riba cual ta aplica e tabel Afl. 35.432  mira categoria di entrada nr. 2

Kita suma di kolom I (categoria 2) Afl 34.930 -/-

Saldo Afl. 502

Impuesto riba Afl. 34.930 segun kolom III (categoria 2) Afl. 3.493,00

Impuesto riba Afl. 502  21% segun kolom IV Afl. 105,42

Suma total di impuesto Afl. 3.598,42

Inkomstenbelasting of loonbelasting cu mester paga Afl. 3.598 (pa aña)

Departamento di Impuesto tin un calculator den forma di un MS Excel file, cual e contribuyentenan por uza

pa calcula e suma di inkomstenbelasting of loonbelasting automaticamente. E file aki yama ‘Calculator IB-LB

2024’ y por baha esaki di su website impuesto.aw.

Ta importante pa un y tur, specialmente e doñonan di trabou cu tin cu prepara payroll di nan empleadonan

durante aña 2024, pa aplica e tabel di tarifa di inkomstenbelasting y loonbelasting corectamente.

Gerencia di Departamento di Impuesto

13 di december 2023