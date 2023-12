Wings of Hope di Aruba Airport Authority N.V. Enfocando riba e salud y bienestar di e comunidaddi aeropuerto

ORANJESTAD- Recientemente Wings of Hope di Aruba Airport Authority N.V. (AAA) a organisa un “Health and Wellbeing Drive-Thru Check” riba dia 12 y 13 di december2023 pa henter e comunidad di aeropuerto.

Cada aña, AAA Wings of Hope ta enfoca riba ehecuta ciertoproyectonan socialmente responsabel cu tin un impacto positivopa nos comunidad local. Tur proyecto ta basa riba un of mas di e United Nation’s Sustainable Development Goals (SDGs) y e añaaki e proyecto a enfoca riba e SDG manera Elimina Hamber (SDG 2), Educacion di Calidad (SDG 4), Reduci Desigualdad(SDG 10), Salud y Bienestar (SDG 3), Accion Climatico (SDG 13), Bida bou awa (SDG 14), Bida riba Tera (SDG 15) y Sociedad (SDG17).

E “Airport Community Health and Wellbeing Drive-Thru Check” tabata un evento di dos dia cu a tuma luga na aeropuertomes, caminda tur stakeholder, third parties y proveedo tabatainvita pa pasa den e sala VIP di Aeropuerto di Aruba pa completa nan chekeo medico. Mas di 350 miembro di e comunidad di aeropuerto a atende e evento aki. E chekeo estilodrive-thru a inclui controla presion di sanger, peso, glucose den sanger y calculacion di body mass index (BMI). Despues di a termina cu e chekeo medico, tur participante a ricibi un snack saludabel y un co’i bebe. Ademas e comunidad di aeropuertotabatin e oportunidad di participa den un di e cuater lesnan di combinacion di di yoga y pilates di un ora duna pa instructor di yoga Dagmara Ava, p’asina curasha relahacion y concentracion.

Delinea cu e obhetivonan di salud y bienester di AAA, e eventodi Health and Wellbeing Drive-Thru Check organisa pa Wings of Hope di AAA, tabatin como meta pa curasha nos comunidaddi aeropuerto pa tene cuenta cu nan bienestar fisico tumandomedida preventivo y den nan estilo di bida pa garantisa un bidasaludabel y evita malesa y condicionnan como tambe pa biba di un manera cu ta pone nan salud mental y fisico riba un balans.

Pa aña 2024, Wings of Hope ta spera di por sigui contribui cu e proyectonan cu ta crea un miho futuro pa e comunidad local.

Fecha: 13 di december 2023

Aruba Airport Authority N.V.’s Wings of Hope:

Focusing on the Airport Community’s Health and Wellbeing

ORANJESTAD – Aruba Airport Authority N.V. (AAA) Wings of Hope recently organized a Health and Wellbeing Drive-Thru Check on December 12 and December 13, 2023, for the entire Airport Community. Each year, AAA Wings of Hope focuses on executing socially responsible projects that have a positive impact for the local community.

All projects are based on one or more of United Nation’s Sustainable Development Goals (SDGs) and this year the projects focused on SDGs such as Eliminate Hunger (SDG 2), Quality Education (SDG 4), Reduce Inequalities (SDG 10), Health and Wellbeing (SDG 3), Climate Action (SDG 13), Life below Water (SDG 14), Life on Land (SDG 15), and Partnership (SDG 17). The Airport Community Health and Wellbeing Drive-Thru Check was a 2-day event at the airport where all stakeholders, third parties, and vendors were invited to pass by the Airport’s VIP room to complete their personal health check. More than 350 airport community members attended the event.

The drive-thru health check included a screening based on blood pressure, body weight, blood glucose test, and body mass index (BMI) calculation. Once the health check was complete, each person received a healthy snack and refreshment. The Airport Community also had the chance to participate in one of the four combo Yoga and Pilates 1-hour classes given by Yoga instructor Dagmara Ava to encourage relaxation and mindfulness. Aligned with AAA’s Health and Wellness goals, the 2-day Health and Wellbeing Drive-Thru Check event organized by AAA’s Wings of Hope, was to encourage our Airport community to focus on their physical wellbeing by taking preventive measures and on their lifestyle behavior choices to ensure health, avoid preventable diseases and conditions, and to live in a balanced state of body and mind.

For 2024, AAA Wings of Hope looks forward to continuing its contribution to projects that create a better future for the local community.

Date: December 13, 2023



Wings of Hope de la Autoridad Aeroportuaria de Aruba N.V.:

Centrándose en la salud y el bienestar de la comunidad aeroportuaria

ORANJESTAD – Wings of Hope de la Autoridad Aeroportuariade Aruba N.V. (AAA) organizó recientemente un Chequeo de Salud y Bienestar los días 12 y 13 de diciembre de 2023, para toda la Comunidad Aeroportuaria.

Cada año, AAA Wings of Hope se centra en la ejecución de proyectos socialmente responsables que tengan un impactopositivo para la comunidad local. Todos los proyectos se basanen uno o más de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y este año los proyectos se centraron enODS como Eliminar el Hambre (ODS 2), Educación de Calidad (ODS 4), Reducir las Desigualdades (ODS 10), Salud y Bienestar (ODS 3), Acción por el Clima (ODS 13), Vida bajo elAgua (ODS 14), Vida en la Tierra (ODS 15), y Asociación (ODS 17).

El Chequeo de Salud y Bienestar de la ComunidadAeroportuaria fue un evento de dos días en el aeropuerto en elque se invitó a todas las partes interesadas, terceros y proveedores a pasar por la sala VIP del aeropuerto para completar su chequeo personal de salud. Asistieron más de 350 miembros de la comunidad aeroportuaria. El chequeo incluyó un análisis de la tensión arterial, el peso corporal, una prueba de glucosa en sangre y el cálculo del índice de masa corporal (IMC). Una vez finalizado el chequeo, cada persona recibió un snack saludable y un refresco. La comunidad aeroportuariatambién tuvo la oportunidad de participar en una de las cuatro clases combinadas de yoga y pilates de una hora de duraciónimpartidas por la instructora de yoga Dagmara Ava para fomentar la relajación y la plenitud.

Alineado con los objetivos de Salud y Bienestar de AAA, elevento Drive-Thru Check de Salud y Bienestar de 2 días organizado por Wings of Hope de AAA, tuvo como objetivoalentar a nuestra comunidad aeroportuaria a centrarse en subienestar físico tomando medidas preventivas y en sus opciones de comportamiento de estilo de vida para asegurar la salud, evitar enfermedades y condiciones prevenibles y vivir en un estado equilibrado de cuerpo y mente.

Para 2024, AAA Wings of Hope espera continuar sucontribución a proyectos que creen un futuro mejor para la comunidad local.

Fecha: Diciembre 13, 2023