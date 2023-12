ARUBA ONE HAPPY ISLAND LIONS CLUB Y FRIENDS OF LIONS A ORGANISA OTRO EXITOSO PROYECTO TAYO RIBA MESA PA FAMIANAN DEN NECESIDAD

Masha danki na tur instancia y persona cu a contribui y coopera!

Diasabra dia 25 di november ultimo FundacionAruba One Happy Island Lions Club hunto cu Friends of Lions a organisa un otro exitosoproyecto “Tayo riba Mesa”, edicion nr. 3. Eproyecto aki ta den cuadro di e programa di Lions International “Hunger Relief”, cual ta un actividaddi servicio cu cooperacion di Friends of Lions pa yuda un cantidad grandi di famia den necesidad.

Un total di 462 persona di famia di menos recursoa ricibi nan cuminda di merdia, danki na e cooperacion y contribucion di comerciantenanamigo, voluntarionan di Cruz Cora, voluntarionandi Fundacion Pa Nos Comunidad, amigonan Lions, y Miembronan Lions y Leo.

E proyecto aki a resulta exitoso danki na tur instancia y compania cu a coopera y aporta cu donacion, cu producto y tambe a cushina. Dankispecial na Econo Carrental NV, Coburg Construction and Consultant, Gasa International, Rimi Seven Holding, Union Caribe NV, Total Services, Wix Attorneys at Law, RoosGerechtsdeurwaarders, Arubian Garden NV, Green Wheels Aruba Automotive, Five Crown Gaming NV, De Palm Corporation, Bon Bini Cargo Services, VIP Medical Travel Companion, de Wit Stores, Cas Bon Group, Exxcell Technical Services VBA, Flora Market y Giannis Group y tur otro cu a coopera y contribui pero ta desea di kedaanonimo.

Nos organisacion hunto cu Friends of Lions lo continua organisa proyectonan pa yuda esnan den necesidad. Proximamente lo anuncia e siguienteedicion di e proyecto Tayo riba Mesa. Si bo ta desea di contribui of coopera contact nosorganisacion. Un biaha mas danki na un y tur!