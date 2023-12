Diaranson anochi a drenta informe cu un homber lo ta maltratando su ex na Sero Biento, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e homber a bin eynan y lo a agredi su ex y ora ela tende cu polis ta bin ela core subi su auto y a bay for di e sitio. E homber no kier compronde cu su ex no kier tin nada mas cun’e. Polis a bisa e dama cu e por pasa den oranan di dia entrega keho na recherche.