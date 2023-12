TREMENDO TORNEO “NOS CU NOS” DI TEAM SNOR!

Calabas/Kudawecha – Diadomingo ultimo, dia 10 di december, e conocido ekipo di domino Team Snor a tene nan anual evento “Nos cu Nos” n’e palacio di domino aya na Kudawecha / Calabas, esta e ya mundialmente conoci Domino Square Garden. Un evento cu a bay den un super bon ambiente, pero manera nan ta bisa na Hulandes, ‘niet zonder slag of stoot’. E prome golpi durisimo a cay ora cu prome cu e awa di koffie a herbe, ya capitan di team “Snor” Perez y su compinchi ‘Messy’ ta bay loser’s round! Cos un sigui canta macamba tampoco p’e duo dinamico aki, pasobra di biaha den loser’s round e duo di Roy cu Gilbert a comete un eutanasia completo cu Snor. Ja, esaki ta pasa ora bo ta kere den webo di gay manera teorianan descabeya cu ta bisa cu si bo sali cu 6-y-5, bo mester tin blanco-y-un den bo man pa bo gana. Tur e teorianan aki y mucho mas por haya den e buki “Sprookjes van Roy en Snor”.

Un total di 16 miembro di Team Snor a drenta campo di bataya, entre nan Joselito cu Wilson kende rapidamente a demostra cu nan ta ‘the team to beat’! Den prome rondenan ta gana Nigel cu Tico, bira dal Jeff cu Stanley duro, pa despues suta Ronny cu Lee y asina drenta final comodamente y warda kendenan lo sobrevivi loser’sround pa bin enfrenta nan.

Mientras tanto den loser’s round e ‘slachthuis’ tabata draai ‘op volle toeren’! Hungadonan di caliber manera Nigel cu Tico, Mechi cu Piere, Roy cu Gilbert, Glenda cu Wilson, Ronny cu Lee, Jeff cu Stanley, tabata bataya duro y un pa un tabata cay den e ‘grinder’ rumbo pa olvido, te ora cu un team so a keda para duro den nan sapato, Jeff cu Stanley, pa bay enfrenta Joselito y cu Wilson.

Un final di wanta rosea y come huña tabata e resultado ora e dos powerhousenan aki den domino a dal cabes contra otro manera dos toro mara den mes un cura. Despues di tension y emocion, finalmente Jeff cu Stanley a lanta para dal nan ‘high five’ yen di grito di alivio! Detaye nan saliente ta cu Jeff a anuncia di antemano cu e ta bay ta esun cu lo bay cu e copa e dia ey, y cu esaki ta di cuatro biaha cu Joselito ta ‘mis de boot’ y sali sub-campeon! Shonnan, all in all, un tremendo encuentro den seno familiar di Team Snor estilo “Nos cu Nos’ pa clausura temporada 2023. Di parti di Snor Perez, Captain Magda, y ful ekipo, un felis dianan di fiesta y prospero aña 2024.