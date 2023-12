Minister Endy Croes: PARLAMENTARIO AGUANETTE GUNN CU TA UN DOCENTE Y MARISOL LOPEZ TROMP A VOTA CONTRA MON PLAISIR COLLEGE HAVO Y JULIANA SCHOOL NA PARADERA

ORANJESTAD: Recientemente, Parlamento di Aruba a trata Presupuesto Supletorio di aña 2023. Durante e debate a bin varios pregunta dilanti. Minister Endy Croes den su disertacion a splica cu ta un dia historico como cu Gobierno di Aruba ta logra mas cu 1% di surplus y asina ta cumpli cu e palabracionnan y protocol cu Hulanda. Mester alcansa surplus pa asina por cuminsa paga e Mega Debe di Mike Eman y AVP. Locual Minister Endy Croes a lamenta masha hopi cu no obstante a brinda splicacion y a contesta tur pregunta na placa chikito, Parlamentario Aguanette Gunn hunto cu su lider Marisol Lopez Tromp a vota contra, pero sin argumento. Na aña 2003 Minister Endy a splica Gobierno di Mep a logra un surplus di 172 miyon florin (20 aña pasa) y tambe na aña 2008 a logra un surplus di 51.4 miyon florin (15 aña pasa) y ta p’esey dialuna tabata historico, unda ta logra bek un surplus substancial di 124.8 miyon florin igual na 1.9%. Di acuerdo cu palabracion cu Hulanda mester alcansa 1%, cual ta 66 miyon florin y e adicional meevallers di 58.8 miyon florin, 50% ta bay extra pa paga e Mega Debe di Mike Eman y AVP y 50% ta bay pa e inversionnan. Aki ta unda a logra e fondonan pa un Juliana School nobo den bario di Paradera y tambe e di dos fase di Mon Plaisir College Havo. Aki a logra tambe extra fondo pa “meerwerk” di e renobacion di Stadion Dakota y Palo Marga. Minister Endy Croes ta lamenta masha hopi cu ni cuanto personalmente a pidi Parlamentario Marisol Lopez Tromp y Aguanette Gunn pa no laga Mike Eman y AVP influencia nan, pero pa vota pro y aproba e Presupuesto Supletorio 2023 no a logra. No solamente esaki ta cumpli cu Hulanda, pero ta crea espacio pa tur e proyectonan ariba menciona. Parlamentario Marisol Lopez Tromp y Aguanette Gunn a scoge pa vota contra e dos scolnan nobo aki.