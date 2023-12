Directie Natuur en Milieu (DNM) lo ta cera pa mantenciondi edificio y durante dianan di fiesta

ORANJESTAD – Den cuadro di e dianan di observacion y celebracion di Pasco di nacemento y fin di aña 2023, DNM su oficina lo ta cera pa publico desde diabierna 22 di december2023.

DNM lo ta habri bek diaranson 3 di januari 2024. DNM ta situaden e edificio monumental di Uncle Louis Store na B. v/d VeenZeppenfeldt straat#7, San Nicolas y den cuadro di mantencionanual parti paden di e edificio, e oficina, lo ta cera riba fecha 22 December 2023.

Pa cualkier eventualidad por manda nos un mensahe via nos plataforma di Facebook messenger dnmaruba of por manda un email via info@dnm-aruba.org. Pa cualkier melding cuemergencia cu tin di haber cu naturalesa y medio ambiente por haci esaki via KPA Polis.

Alabes DNM ta desea un y tur feliz dianan di fiesta. Nos ta na porta di fin di aña 2023. Cu placer nos ta wak bek e aña aki y tawak cu nos a haci un stap mas den un direccion na undaNaturalesa ta mas inclui. Como team nos a crece, como directienos ta mas presente, como hende nos ta mas servicial. Nos tasirbi nos dushi pais y crece como persona. Danki pa sostene nos trabou.

Feliz dianan di Pasco y Prospero Aña Nobo. Ta sincero deseo diteam Directie Natuur en Milieu Aruba.