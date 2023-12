Bucuti & Tara Beach Resort ta Triunfa cu Tripel Reconocemento: Sostenibilidad Ambiental, Benta y Mercadeo Innovador, Excelencia den Liderazgo

EAGLE BEACH, Aruba – Dec. 14, 2023 – Bucuti & Tara Beach Resort un ehempel di sostenibilidad luhoso den e curason di Eagle Beach, orguyosamente ta anuncia un trifecta di honornan for di Caribbean Hotel and Tourism Association (CHTA) y Caribbean Media Exchange (CMEx) cu ta subraya e hotel su compromiso pa excelencia den varios faceta di e industria hospitalario.

Premionan CHIEF di CHTA: un legado largo

E legado di Bucuti & Tara ganando premionan na CHIEF di CHTA a continua na e reunion di e aña aki na Miami, 30 di November – 1 di December. Na e evento, Bucuti & Tara a wordo honra como e ganador di e Premio Hall of Fame pa Sostenibilidad Ambiental. E hotel a gana e premio aki pa prome biaha na 2019, y aworaki ta reconoci como e ganador inaugural y e unico cu dobel victoria.

E Hall of Fame di CHIEF di CHTA pa Sostenibilidad Ambiental ta reconoce e dedicacion di Bucuti & Tara cu a establece e standard pa practicanan di turismo sostenibel, incluyendo eficiencia den uso di energia, reduccion di desperdicio, y iniciativanan di conservacion. Ewald Biemans, Doño/CEO visionario, a expresa gratitud pa e reconocemento, declarando, “Na Bucuti & Tara, nos ta kere cu vacacionnan memorabel den un ambiente tranquilo, luhoso y sostenibel por coexisti harmoniosamente. E premio aki ta refleha nos compromiso continuo pa brinda un experiencia di clase mundial mientras preservando e bunitesa natural di nos medio ambiente. Na Bucuti & Tara nos sempter ta orguyoso di yuda pone Aruba den spotlight.”

Recien di e victoria di aña pasa como e ganador di e Premio CHIEF 2022 di CHTA pa Benta y Mercadeo, e resort prestigioso atrobe a gana un lugar riba e podium como finalista pa e Premio CHIEF 2023 di CHTA pa Benta y Mercadeo. E premio pa e aña aki a wordo duna door di e campaña popular cu Bucuti a lansa riba nan rednan social yama “Loke Nos No Ta”, cual a genera hopi atencion durante e conferencia di CHIEF. E enfokenan innovador di e resort den promove turismo responsabel y estrategianan unico di mercadeo a captura atencion den e industria.

CMEx Leadership Award 2023

Ademas, Ewald Biemans, un pionero den e sector hospitalario, a ser honra cu un Premio di Liderazgo 2023 di Caribbean Media Exchange (CMEx). Segun CMEx, e reconocemento aki pa Biemans ta pa mustra e “aprecio di e organisacion pa individualnan excepcional cu a contribui significantemente na e mehoracion di turismo den nos region pa medio di nan trabou diligente y esfuersonan di alcance.” Esaki ta inclui e liderazgo prolonga di Biemans den promove turismo sostenibel y su contribucionnan significante na e industria hospitalario di Caribe.”

Biemans a comparti, “Danki na CMEx pa e Premio di Liderazgo aki cu ta reconoce Bucuti & Tara y mi compromiso comparti pa comunica e progreso di Caribe, su cultura rico y solucionnan sostenibel cu otro y cu e mundo.”

Bucuti & Tara y Biemans ta sigui como un ehempel di excelencia pa nan compromiso cu sostenibilidad ambiental, esfuersonan innovador di mercadeo, experiencia sobresaliente pa huesped y liderazgo visionario.

Proximo: Biemans ta acepta invitacion personal pa United Nations COP28

Representando Bucuti & Tara, Biemans lo subi escenario mundial riba invitacion di Nacionnan Uni. E conferencia di clima di e organisacion elite, conoci como COP28, cual ta wordo considera e reunion mas importante di e aña aki tocante e crisis climatico mundialmente, a invita Biemans pa comparti cu un audiencia global e structura tras di Bucuti, e prome y unico hotel certifica como Carbon Neutral den Caribe. Como e unico hotelero independiente invita pa ta un firmante inicial di e Declaracion universal di Glasgow pa Accion Climatico den Turismo, ariba 10 y 11 di December, Biemans a reuni cu algun di e 70,000 asistentenan di e aña aki, particularmente esnan den e sector hospitalario, pa yuda nan uni na e Declaracion di Glasgow y implementa e iniciativanan di sostenibilidad di Bucuti & Tara cu Nacionnan Uni ta declara ta “altamente replicabel y escalabel” pa hotelnan mundialmente sigui. E evento anual di e aña aki a wordo teni na Dubai for di 30 di November te cu 12 di December, 2023.

CHTA-CHIEF-Awards-2023 Bucuti & Tara ta ricibi e Premio Hall of Fame 2023 pa Sostenibilidad Ambiental, (l to r): Bill Clegg, CHTA’s 5th Vice President; Vanessa Ledesma, Acting CEO & Director General of CHTA; Ignacio Ortiz, Assistant Resort Manager of Bucuti & Tara; Ewald Biemans, Owner/CEO of Bucuti & Tara; Nicola Madden-Greig, CHTA President; Crescenzia Biemans, Chief Corporate Officer of Bucuti & Tara; Melissa Alonso, Director of Sales & Marketing at Bucuti & Tara; Elston Cilie, Executive Housekeeper na Bucuti & Tara; Reginald Boekhoudt, Breakfast Manager na Elements restaurant na Bucuti & Tara; Kyle Mais, Caribbean Alliance for Sustainable Tourism.

CMEx-Leadership-Award-2023 (l to r) Ewald Biemans, Owner/CEO of Bucuti & Tara Beach Resort, Aruba, receives a CMEx Leadership Award and appears with CHTA President Nicola Madden-Greig.